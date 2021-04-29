مخابرات ألمانيا تراقب موقعًا إلكترونيًا.. يعادي الإسلام واللاجئين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضعت هيئة حماية الدستور "المخابرات الداخلية" في ألمانيا، موقع "بي آي نيوز" المعادي للإسلام واللاجئين تحت رقابتها، وصنفته "متطرفا".

وذكرت الهيئة لمجلة "دير شبيجل" الألمانية "خاصة" أنها تراقب في الوقت الحالي موقع "بي آي نيوز، وتصنفه متطرفا".



الموقع الذي جرى إطلاقه عام 2004 تحت اسم "بوليتيكالي إنكوريكت" ينشر تحريضا ضد المسلمين واللاجئين منذ سنوات، وفق المجلة.

وينشر الموقع مقالات بعناوين من قبيل "جنون اللجوء"، و"عنف المهاجرين"، ويشهّر باللاجئين ويصفهم بـ"الغزاة".

ويبث الموقع مباشرة أي مظاهرات لحركة بيغيدا المعادية للإسلام التي تنشط في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا، ويملك صلات بحركة الهوية اليمينية المتطرفة المعادية للاجئين.

وفي الآونة الأخيرة، دعا الموقع إلى "المقاومة في زمن ديكتاتورية كورونا"، ويهاجم المستشارة أنجيلا ميركل بشكل دائم.

ووفق دير شبيجل، فإن الموقع يستقبل في الوقت الحالي 150 ألف زائر يوميا، ولا تعرف السلطات من المسؤول عن إدارته.

لكن هيئة حماية الدستور تراقب أكثر الكتاب نشرا على الموقع ويدعى، مايكل ستورزنبرغر، وهو شخصية مركزية في المشهد المعادي للإسلام في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.