عيد الزواج الـ10.. ويليام وكيت يحتفلان بصور جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الأمير ويليام، حفيد ملكة إنجلترا، إليزابيث، وزوجته كيت، دوقة كامبريدج صورا جديدة في الذكرى العاشرة لزواجهما.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الزوجين اللذين تزوجا في 29 أبريل/نيسان عام 2011، نشرا صورًا لهما، الأربعاء، قبل ذكرى زواجهما السنوية التي تصادف اليوم الخميس.

والتقطت الصور في قصر كينسينجتون في لندن هذا الأسبوع بعدسة المصور كريس فلويد، الذي شاركها عبر موقع مشاركة الصور "أنستقرام".





وقال فلويد إنه زار مؤخرًا كامبريدج شرقي إنجلترا لأول مرة، مضيفا: "من قبيل الصدفة المذهلة، طلب مني في نفس اليوم تصوير الزوجين احتفالا بذكرى زواجهما".





وكتب فلويد عبر أنستقرام: "كان من الممتع قضاء بعض الوقت معهما في قصر كينجستون، لا سيما أن الدوقة مصورة شغوفة نوعا ما"، متمنيًا للزوجين "ذكرى زواج سعيدة".

يذكر أن حفل زواج ويليام وكيت قبل 10 أعوام حضره حوالي 1900 ضيف، وشاهده الملايين حول العالم عبر شاشات التلفاز.





والتقى الزوجان لأول مرة في جامعة سانت أندروز. ونشرت معلومات عن علاقتهما لأول مرة عام 2004 عندما التقطت صورة لهما خلال عطلة بأحد منتجعات التزلج.





ولدى ويليام وكيت ثلاثة أطفال، هم: الأمير جورج (7 أعوام) والأميرة شارلوت (5 أعوام)، والأمير لويس الذي تم ثلاثة أعوام الأسبوع الماضي.