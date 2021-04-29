الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لإجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس دعمه القوي لإجراء الانتخابات في جميع الاراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية في موعدها في مايو المقبل.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو في مؤتمر صحفي على الإنترنت إن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أبلغ وزير الخارجية الفلسطيني رياض الملكي في أثناء اجتماع بينهما ببروكسل في ال19 من أبريل الجاري أن "الاتحاد الأوروبي يؤيد بقوة إجراء انتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية".

وفي معرض رده على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أوضح "أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم هذه الانتخابات لأن وجود مؤسسات منتخبة شاملة هو أمر بالغ الأهمية لإدارة الشؤون العامة لفلسطين".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود السلطة الفلسطينية كما أنه مستعد لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات الفلسطينية.

وأشار الى ان الاتحاد الأوروبي أرسل بطلب الى الجانب الإسرائيلي للحصول على تصاريح بدخول الأراضي الفلسطينية بيد انه للأسف لم يتلق ردا حتى اليوم.

وتعليقا على تقارير لوسائل الإعلام تفيد بإمكانية تأجيل الانتخابات الفلسطينية أجاب المتحدث الأوروبي بأنه لم يطلع على أي إعلان رسمي بشأن احتمال تأجيل الموعد الذي أعلن في ال 22 من مايو المقبل.