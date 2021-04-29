شكرا لقرائتكم خبر عن "موديرنا" توظف استثمارات لإنتاج 3 مليارات جرعة في 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أعلنت مجموعة "موديرنا" الأمريكية الخميس نيتها الاستثمار في خطوط إنتاجها لتتمكن من إنتاج ثلاثة مليارات جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا في العام 2022.

وهذه المجموعة للتكنولوجيا الحيوية التي طورت لقاحاً يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال مثل فايزر/بايونتيك، رفعت أيضاً توقعاتها لعام 2021، وتأمل الآن أن تكون قادرة على توفير ما بين 800 مليون ومليار جرعة هذا العام، كما أوضحت في بيان.

وتعتزم "موديرنا" خصوصاً الاستثمار في مرافق المجموعة السويسرية "لونزا"، أحد الموردين الرئيسيين في قطاع الأدوية، و"روفي" الإسبانية التي تقوم بتعبئة القوارير.

ولم تكشف كلفة هذه العمليات التي ستمولها المجموعة، وقال مدير "موديرنا" في أوروبا دان ستانر للقناة السويسرية العامة "آر تي إس 1" الخميس: "نحن نرى أن الفيروس ينتشر بسرعة، ونرى أن الفيروس يتحور، ونشهد ظهور متحورات جديدة. علينا أن نتخذ زمام المبادرة لنكون جاهزين إذا لزم الأمر لجرعة ثالثة".

وستبدأ هذه الاستثمارات تؤتي ثمارها نهاية العام 2021 وبداية العام 2022، وأعلنت "لونزا" صباح الخميس أنها ستنشئ ثلاثة خطوط إنتاج إضافية في موقعها في فياج (في مقاطعة فاليه السويسرية)، ما يتيح مضاعفة إنتاج المواد اللازمة لتصنيع لقاح "موديرنا".