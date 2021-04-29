شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شرطييَن على أيدي مسلحين في جنوب نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاغوس - أ ف ب

قتل شرطيان على أيدي مهاجمين مسلحين في ولاية أكوا إيبوم بجنوب نيجيريا، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية الخميس، في هجوم جديد على قوات الأمن في هذه المنطقة التي تشهد أعمال عنف تُنسب إلى مجموعة انفصالية.

وقال المتحدث باسم الشرطة أوديكو ماكدون في بيان، إن الشرطيين، وأحدهما امرأة برتبة عريف، قتلا بالرصاص مساء الثلاثاء أثناء عودتهما إلى منزلهما في منطقة إيكا.

وقتل المهاجمون الشرطيين وأشعلوا النار في مركبتهما، قبل مهاجمة قسم شرطة إيكا الذي تصدى لهم.

ويشهد جنوب نيجيريا منذ أسابيع هجمات متعددة استهدفت مراكز الشرطة ومراكز احتجاز وقوات الأمن بشكل عام.

ويوم السبت، قُتل خمسة من عناصر الشرطة في هجوم وقع في بورت هاركورت عاصمة ولاية ريفرز المجاورة لأكوا إيبوم، كما قتل ثلاثة من عناصر الشرطة يوم السبت في هجوم على منزل حاكم ولاية إيمو الواقعة إلى الشمال من ريفرز.

وفي ظل عدم تبني أي جهة الهجوم، تعزو السلطات النيجيرية بشكل عام هذه الهجمات إلى حركة "إيبوب" التي تدافع عن سكّان بيافرا الأصليين وتنادي بالاستقلال.