شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تطلب الدعم من مصر لمواجهة كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - الخليج

أعلنت وزارة الخارجية الهندية الخميس أنها فتحت قنوات اتصال مع شركاتٍ لتصنيع الأدوية في مصر بهدف تزويدها بعقار "ريمديسيفير" الذي يستخدمه المصابون بفيروس "كورونا".

ويأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة الوباء في البلد الآسيوي مؤخراً، وقال وكيل الوزارة هارش فاردهان شرينغلا، إن الأولوية بالنسبة لهم هي تأمين الأكسجين، لافتاً إلى أن 40 دولة وعدت بتقديم المساعدات للهند.

وأضاف شرينغلا للصحفيين: "نعمل على تأمين أكثر من 500 وحدة لتوليد الأكسجين من دول مختلفة حول العالم، وقد عرضت الإمارات وروسيا ودول أخرى تقديم المساعدة من خلال تأمين عقار (فافيبيرافير) لعلاج كورونا، كما أننا على اتصال مع شركات مصرية لتصنيع الأدوية، بهدف الحصول على عقار (ريمديسيفير)".

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات في الهند 18 مليوناً، وقد سجل هذا البلد ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية.

وتشهد المستشفيات ومحارق الجثث ضغوطاً كبيرة بسبب الموجة الثانية من الجائحة، مما دفع بالعديد من الدول إلى إرسال مساعدات للهند.

