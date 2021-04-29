ماجد النعيمي يشهد حفل ختام جائزة عجمان للقرآن الكريم

شهد الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان الحفل الختامي لجائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها الرابعة عشر 2020، والذي أقيم الليلة الماضية في فندق سراي عجمان.

حضر الحفل الدكتور عمر عبدالرحمن سالم النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وطارق عبدالله العوضي نائب مديرعام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وحسين محمد الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وأصحاب الفضيلة الشيوخ و شركاء المركز والطلبة الفائزون بالجائزة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني وآيات عطرة من القرآن الكريم ثم ألقى راعي الحفل كلمة قال فيها: «إن القرآن العظيم حياة القلوب ونورها وهو مصدرعزنا وفخرنا، من هنا وبفضل الله انطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم ليكون منارة لكتاب الله تعالى من خلال تطبيق أفضل الممارسات والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة اليوم بفضل جهود الصادقين والمخلصين من القائمين عليه».

وأضاف الشيخ الدكتور ماجد النعيمي أن المركز لم يصل إلى ما وصل إليه من إنجازات ومراحل متقدمة إلا بفضل الله أولاً ثم بفضل الدعم الكبير من صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ومتابعة سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي حتى وصلنا إلى ما وصل إليه المركز اليوم من مستويات مشرفة.

وقال: «نشهد اليوم حصيلة عمل مثمر ودؤوب تكاتفت على أدائه نفوس وهمم عالية ، لذا فعلينا أن ننسب الفضل إلى أهله والشكر موصول لفريق العمل في جائزة عجمان للقرآن الكريم في الدورة الرابعة عشر».

و دعا الله عز وجل أن يوفق المسلمين جميعاً للقيام بحق هذا القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و الوقوف على أحكامه وأخلاقه، وأن يجزي القائمين على المركز الأجر والمثوبة.

من جهته تقدم طارق عبدالله العوضي - في كلمته - بالشكر والعرفان إلى راعي ومؤسس الجائزة صاحب السموً الشيخ حميد بن راشد النعيمي على دعمه السخي واهتمامه و رعايته لكتاب الله عز وجل، وأشاد بالاهتمام والمتابعة المستمرة من سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية لجميع فعاليات وأنشطة ومسابقات الجائزة منذ انطلاقتها قبل 14 عاماً.

من ناحيته قال الدكتور عمر عبدالرحمن سالم النعيمي إن تكريم أهل القرآن من الحفظة والعاملين في خدمته فضل من الله عز وجل وتوفيقه، حيث يوفق من شاء من عباده للعناية بالقرآن الكريم وخدمة علومه وتكريم حفظته.

وكرم راعي الحفل شركاء مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم والجهات المتميزة في خدمة كتاب الله تعالى والفائزين في الجائزة.

و قال حسين محمد الحمادي في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن الجائزة أتمت هذا العام 14 عاماً منذ انطلاقتها، وأكد الحمادي أن صاحب السموّ حاكم عجمان يولي أهمية خاصة لرفعة القرآن الكريم والارتقاء بأعماله وتعزيز حضوره في المجتمع وامتثال قيمه لذلك أمر سموّه بإطلاق جائزة عجمان للقرآن الكريم عبر مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية عام 2007 بهدف حث المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة للتنافس في حفظ كتاب الله عز وجل وتكريم المتميزين منهم وإبراز أنشطة خدمة القرآن الكريم.

و بيّن أن آلاف المتسابقين تنافسوا على حفظ كتاب الله على مدار (13) عاماً مضت، وها نحن في دورتنا الرابعة عشرة نختمها بـ 872 متسابقاً موزعين على 530 من الإناث و 342 من الذكور من 37 جنسية مختلفة وانقسموا إلى 321 من المواطنين و551 من الجنسيات الأخرى وقد بلغ مجموع جوائزها 750 ألف درهم.(وام)

