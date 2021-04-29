شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يختتم تجاربه الودية بالفوز على هيروز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

اختتم فريق اتحاد كلباء تجاربه الودية بالفوز على جولف هيروز بطل دوري الدرجة الثانية بنتيجة 3-1، ضمن تحضيرات النمور لما تبقى من مباريات الموسم الحالي بدوري الخليج العربي، والتي يستهلها بلقاء الزعيم العيناوي يوم الاثنين المقبل، سجل أهداف كلباء البرازيلي رومولو وأحمد جشك ومدافع فريق هيروز بالخطأ في مرماه.

وأثنى محمد عبد الله الزعابي مشرف الفريق الأول ومسؤول التعاقدات بشركة الكرة، بالمستوى الجيد الذي يقدمه كلباء هذا الموسم واحتلاله المركز السابع على جدول الترتيب برصيد 35 نقطة كأعلى حصاد للنمور في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، مشيراً إلى أن شركة الكرة رسمت خطة لاستقرار الفريق للموسم القادم عبر تدعيم الصفوف ببعض العناصر المحلية والأجنبية القادرة على تحقيق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى تجديد عقود اللاعبين المميزين الذين شارفت على الانتهاء.

كما أثنى الزعابي على جهود المدرب خورخي داسيلفا وتجديد عقده للموسم القادم تحقيقاً للاستقرار الفني والخططي فضلاً عن بصماته الواضحة مع الفريق هذا الموسم، عبر الدفع ببعض العناصر الشابة، والاعتماد عليهم ضمن التشكيلة الأساسية، مشيداً في الوقت نفسه بمشروع تطوير الكرة الكلباوية الذي يعمل عليه النادي منذ الموسم الماضي ويهدف إلى تطوير المهارات الفنية للاعبين وفق خطط مدروسة ومطبقة في كبرى أكاديميات كرة القدم العالمية وبأسلوب علمي متطور، خاصة أن كرة القدم أصبحت صناعة وتجب مواكبة التطور لضمان استدامة تغذية الكرة الإماراتية بشكل عام، وفريق اتحاد كلباء بشكل خاص بلاعبين مميزين ذوي جودة عالية خلال السنوات القادمة.