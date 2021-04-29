شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لـ«خيرية صقر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

قدم بنك دبي الإسلامي دعماً سخياً لمؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية في رأس الخيمة، بقيمة 3 ملايين ونصف المليون درهم، بهدف دعم مستحقي الزكاة من الحالات الإنسانية والمجتمعية، التي ترعاها المؤسسة، بما يتوافق مع الشروط والمصارف الشرعية لـ«الزكاة»، وصولا إلى توفير احتياجات تلك الشرائح الاجتماعية وتلبية متطلباتهم.

وأكد أحمد راشد صوفة الزعابي، مدير عام «خيرية صقر»، أن دعم بنك دبي الإسلامي سنوياً يشكل أحد أهم مصادر دخل وتمويل المؤسسات الخيرية في الدولة، ويشكل بالتالي أحد أبرز روافد دعم وتوفير احتياجات الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود والشرائح المجتمعية الضعيفة، معرباً عن شكر المؤسسة الخيرية وتقديرها لبنك دبي الإسلامي، ممثلاً بمساهميه وإدارته ومسؤوليه وجميع العاملين فيه، نظير الدعم الكبير والمتواصل من قبل البنك للجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية في الإمارات.

وقال: إن دعم البنك ومشاريعه الخيرية ومبادراته الإنسانية المتواصلة تعزز التكافل المجتمعي وترسخ التضافر الشعبي والتلاحم الوطني في دولة الإمارات، حيث يشكل البنك نموذجاً يحتذى في العمل الخيري والإنساني والتنموي، ويعكس مثالاً فريداً في الالتزام بقيم المسؤولية المجتمعية.