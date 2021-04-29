قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد العُمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد العمال.

وصرّح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم الخميس، "بأنه في تلك المناسبة التي نُقدر فيها جميعًا عٌمال مصر الأوفياء الذين على سواعدهم الفتية تُبني الدولة المصرية الحديثة والمستقبل الأفضل للبلاد.

وأضاف البيان "نسأل المولى عز وجل أن يُحقق عمال مصر ما يصبو إليه فخامة الرئيس من تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم من تقدم وازدهار وتنمية في شتى المجالات وجميع مناحي الحياة حفظ الله مصر وقيادتها الوفية الأبية وعمالها ورجالها المخلصين ووفقنا جميعًا لبناء مصر الحديثة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".