عبر البنوك.. كيف تدفع التبرعات والزكاة في رمضان إلكترونيا من المنزل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

توجه البنوك الكبرى عملائها لدفع التبرعات والزكاة في شهر رمضان الكريم إلكترونيا باستخدام المحافظ الذكية على الهاتف المحمول، أو الموقع الإلكتروني، أو خدمة الإنترنت والموبايل البنكي، بدلا من الذهاب للفروع بما يساهم في تقليل مخاطر عدوى فيروس كورونا بعد دخول الموجة الثالثة.

وتوجيه البنوك للعملاء للتبرع إلكترونيا لا يعني إيقاف تلقي التبرعات من خلال الفروع، بل للحفاظ على سلامة العملاء ومواجهة مخاطر العدوى من الفيروس من الزحام حول الفرع أثناء انتظاره دخول الفرع لتنفيذ التبرع.

وتتيح البنوك للمحافظ الذكية (الإلكترونية) المرتبطة بالهاتف المحمول جميع أرقام حسابات الجهات والمستشفيات التي تتلقى التبرعات كمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، ومستشفى معهد الأورام القومي، ومصر الخير، وصناع الحياة، ودار الأورمان، وبنك الشفاء المصري، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وصندوق تحيا مصر، وبنك الطعام المصري.

ومن بين هذه المؤسسات أيضا مستشفى 57375، ومؤسسة بهية للاكتشاف المبكر للسرطان، وجمعية رسالة، وجمعية مرضى الكبد.

وتواصل البنوك تقديم الاشتراكات للعملاء وغير العملاء في خدمة المحافظ الذكية مجانا دون احتساب أي مصاريف إدارية طبقا لتوجيهات البنك المركزي ضمن الإجراءات الاحترازية لتحفيز العملاء على الدفع الإلكتروني بدلا من الكاش للحد من انتشار جائحة كورونا.

ودعا بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي العملاء لتنفيذ تبرعاتهم عبر المحافظ الذكية، والموقع الإلكتروني بسهولة ويسر دون الذهاب للفرع.

وتتيح البنوك خدمة تنفيذ التبرعات إلكترونيا على مدار اليوم خلال 24 ساعة بعد اتباع خطوات التحويل وعلى مدار أيام الأسبوع، ليتم مباشرة خصم قيمة التبرع من حسابه المصرفي وتحويلها إلى الجهة التي اختارها العميل بنفس قيمة التبرع المحددة منه.

خطوات تنفيذ التبرعات والزكاة باستخدام المحافظ الذكية في البنوك:

1- يتم إصدار المحفظة من خلال أي فرع من فروع البنوك، أو الاتصال بخدمة العملاء، أو صفحة البنك على موقعه الإلكتروني بالرقم القومي للعميل، ورقم هاتفه المحمول، ويتم تحميل تطبيق "أبلكيشن" المحفظة من على المتجر الإلكتروني على الهاتف المحمول.

2- يتم إجراء التبرع بالدخول على المحفظة الذكية والاختيار من قائمة المحفظة خدمة التبرع وتحديد الجهة المستهدف التبرع لها، وتحديد المبلغ ثم الضغط على التنفيذ ليتم خصم قيمة التبرع من محفظته وتحويلها إلى حساب الجهة التي تم التبرع لها على الفور.

3- يطلب البنك في بعض الأحيان تكرار بعض الخطوات في حال حدوث خطأ تقني في إجراء العملية، أو عدم إتمام العميل خطواته المطلوبة.

خطوات تنفيذ التبرعات من الموقع الإلكتروني أو خدمة الموبايل والإنترنت البنكي:

1- يتم الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك واختيار التبرع للجهة المستهدفة من قائمة التبرعات على الموقع ثم يتم اتباع خطوات تنفيذ عملية التحويل حسب إجراء كل بنك في تحديد قيمة التبرع، وجهة التبرع المحددة من العميل.

2- تفعيل خدمة الإنترنت والموبايل البنكي تحتاج من العميل طلب الاشتراك بها حال عدم توافر الخدمة له من قبل.