أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات للجرام في مصر بتعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، وتراجع الجرام 4 جنيهات، مقارنة بالصباح.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 774 جنيهًا مقابل 778 جنيهًا، مقارنة بتعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 663 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 885 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6192 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 20 دولار، وسجل سعر الأوقية 1761.1 دولارا، في الساعة :134 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة.