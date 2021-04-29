الجيش الليبي : بنغازي آمنة ومن يروّج لغير ذلك يهدف لتقسيم البلاد

اسماعيل عبد الحي - أصدرت القيادة العامة للجيش الليبي بيانا ردا على إلغاء إجتماع كان مقررا في مدينة بنغازي أول أمس الاثنين، مؤكدة أن بنغازي آمنة ومن يروّج لغير ذلك يهدف لتقسيم البلاد وبث الشائعات.

وقالت القيادة إنه "خلال الأيام الثلاثة الماضية، نشرت وسائل إعلام تابعة للتنظيمات المتطرفة وغير المهتمة بوحدة ليبيا ونجاح العملية السياسية التي أدت إلى إنتاج سلطة موحدة، معلومات كاذبة مفادها أن مدينة بنغازي غير آمنة، وبسبب ذلك تم إلغاء إجتماع مجلس الوزراء وزيارة الحكومة المؤقتة إلى مدينة بنغازي".

وأكدت أن "مثل هذه الشائعات لا ينشرها إلا أعداء ليبيا وأعداء الأمن والأمان والساعون لتقسيم البلاد والذين لا يحترمون النجاحات التي حققها الشعب الليبي في الأشهر الأخيرة"، مشددة على أن الأمن يسود شرق ليبيا.

وأضافت "القيادة العامة التي أخذت على عاتقها محاربة الإرهاب والجريمة وإنقاذ الوطن من براثن المؤامرات والدسائس التي تديرها دول ومخابرات معلومة لدى الجميع وتنظيمات متطرفة، تؤكد لكل الليبيين أنها لن تفرط في تضحياتها وتضحيات الشعب الليبي وتقف وستقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن وإستقلال ليبيا ووحدة أراضيها ولن تتراجع عن بناء جيش وطني قوي قادر على صون كرامة الوطن والمواطن".

المصدر: RT