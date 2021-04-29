وفاة مايكل كولينز رائد الفضاء في رحلة أبولو 11 إلى القمر في 1969

اسماعيل عبد الحي - توفي، اليوم الأربعاء، رائد الفضاء الأميركي، مايكل كولينز (90 عاما)، الذي ظل في مركبة قيادة مهمة "أبولو 11" في 20 جويلية 1969، بينما توجه نيل أرمسترونغ وباز ألدرن ليصبحا أول من يطأ سطح القمر.

وقالت عائلة كولينز في بيان إنه توفي بالسرطان.

وبقي كولينز، الذي عادة ما يوصف بأنه رائد الفضاء الثالث "المنسي" في المهمة التاريخية، وحيدا لأكثر من 21 ساعة حتى عاد زميلاه في المركبة القمرية.

وكان يفقد الاتصال بمركز التحكم في هيوستون في كل مرة تدور فيها المركبة الفضائية حول الجانب المظلم من القمر.

وجاء في سجل المهمة: "لم يعرف أي إنسان منذ آدم هذه العزلة مثل مايك كولينز".

وكتب كولينز وصفا لتجربته في سيرته الذاتية عام 1974، لكنه تجنب الظهور إلى حد كبير.