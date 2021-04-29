فرنسا / إيقاف 8 أشخاص بشبهة تمويل جماعاتٍ متطرّفة في سوريا

اسماعيل عبد الحي - أوقفت السلطات الفرنسية أمس الثلاثاء، ثمانية أشخاص في إطار تحقيق للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن زيارة قام بها رجل إلى سوريا وشبكة تحويلات مالية إليها، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.

ووفق ما ذكر موقع "يورونيوز"، تبلغ أعمار الموقوفين بين 28 و48 عاما، ستة منهم ولدوا في روسيا وواحد في جورجيا.

ووفقا لمصدر مطلع على القضية، فإن هؤلاء من الجالية الشيشانية.

وتم توقيف ستة منهم في إقليم الراين الأسفل والسابع في بوي دي دوم، وفق المصدر. وأضاف أن ستة منهم من مواليد روسيا.

وتم إحتجازهم جميعا بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" "تمويل الإرهاب" في إطار هذا التحقيق الأولي لأجهزة الإستخبارات الفرنسية.