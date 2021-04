أغرب “مركز تفكير” في واشنطن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أبريل 2021 04:11 مساءً -

كتب أرمين روزن في مجلة “تابليت”، عندما أطلق معهد كوينسي للإدارة الحكومية المسؤولة في 2019 ، اختار مؤسسوه اسماً يربط المجموعة بعصر بدائي من السياسة الخارجية الأمريكية. على الرغم من أن جون كوينسي آدمز كان بالكاد انعزالياً، فقد سعى إلى التوسع الإقليمي ودافع عن المصالح المباشرة لأمريكا في أمريكا اللاتينية كوزير للخارجية ولاحقاً كرئيس، وقد أصبحت صياغته في عام 1821 بأن الولايات المتحدة “لا تذهب إلى الخارج ، بحثاً عن الوحوش لتدميرها” شعاراً لأولئك الذين يعتقدون أن واشنطن فقدت كل الإحساس بالتناسب والواقع في تعاملها مع بقية العالم.

وبحسب الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال” فانه وفقاً لطلب الإعفاء الضريبي المقدم إلى دائرة الإيرادات الداخلية في يوليو 2019 ، والذي حصلت عليه تابليت، فإن هدف كوينسي سيكون “تثقيف الجمهور حول “ضبط النفس” ، وهي استراتيجية كبرى للسياسة الخارجية تم تطويرها من قبل قادة الفكر الأكاديمي متعدد التخصصات “، ودعم العلماء الذين ” يجادلون بشكل عام بأنّ الولايات المتحدة يجب أن تقود بدبلوماسية في المناطق التي تمتلك فيها مصالح حيوية.” إنّ مدير المعهد الفخري ورئيسه هو أندرو باسيفيتش ، مؤرخ ، عقيد سابق في الجيش الأمريكي ، ومؤيد يحظى باحترام واسع، حتى لو كان في بعض الأحيان أكثر من اللازم، لفكرة أن المجمع الصناعي العسكري قد اختطف المجتمع الأمريكي. تحدد وثيقة مصلحة الضرائب الأمريكية، تريتا بارسي ،وهو رئيس المجلس الوطني الإيراني الأمريكي حتى عام 2018 ، كأحد مؤسسي كوينسي أيضاً ونائب الرئيس التنفيذي لها. يسرد تطبيق الإعفاء الضريبي تعويض بارسي المقدر بـ 275,000 في السنة ، مقارنة بـ $50,000 لـباسيفيتش، وهو مؤشر واضح على من يدير في الواقع متجر السياسة الخارجية الأكثر غرابة والأكثر إثارة للاهتمام في واشنطن.

“أعتقد أنه ربما فكر: كيف يمكنني أن ألعب دوراً في محاولة حلحلة الأمور قليلاً ، ليس بشكل خاص على إيران ، ولكن بشكل عام.”وقال فريمان أنّ بارسي وصف منظمته المستقبلية بأنها “دبابة عمل” ، مما يعني أنها ستعلّق على قضايا السياسة الخارجية المعاصرة بطريقة تثقب الصور النمطية والروايات المألوفة.”

يتذكر لورانس ويلكرسون ، وهو زميل غير مقيم في كوينسي وهو نفسه عقيد متقاعد في الجيش وشغل منصب رئيس أركان كولن باول خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية ، أن بارسي اقترب منه في اجتماع يتعلق بـ NIAC في نيويورك خلال صيف 2018. وكان بارسي قد أعلن مؤخراً رحيله بعد 16 عاماً من قيادة مجموعة الناشطين الإيرانيين الأمريكيين التي أسسها ، وقال أنه يعمل على إطلاق منظمة جديدة للسياسة الخارجية ، ذات نطاق يتجاوز العلاقات الأمريكية الإيرانية.

قال لي ويلكرسون: “أراد أن يقوم بشيء وطني ، في جميع أنحاء البلاد ، حتى على الصعيد الدولي”. “ومن المؤكد أن لهذا تداعيات دولية ، لمنع الإمبراطورية من محاولة فرض هيمنتها على كل صخرة في العالم.”وفقاً لويلكرسون ، دخل بارسي في ” نوع من الدراسة ، الفترة التحليلية ، لمعرفة كيف يمكن للمرء أن يفعل ذلك ، ما إذا كان يمكن الحصول على المال لذلك ، وتحقيق بعض المال ، ومن ثم عقد اجتماع في نيويورك.

كان الاجتماع الذي أشار إليه ويلكرسون يشبه معتكف للمانحين وأصحاب المصلحة وعقد في عقار روكفلر في بوكانتيكو هيلز ، نيويورك ، في وقت ما في منتصف عام 2019. أخبرني ويلكرسون أنه واجه مجموعة متنوعة خلال الاجتماع شملت “الليبراليين الملتهبين” و “بيرني ساندرز و أنواع تشبه ألكسندريا أوكاسيو كورتيز” و “نائب رئيس معهد تشارلز كوخ”.” في حين أن حوالي 500,000 دولار من التمويل الأولي جاء من مؤسسات Open Society لجورج سوروس ومعهد تشارلز كوخ ، فإن صندوق روكفلر براذرز (RBF)، الذي حرث ملايين الدولارات في السنوات الأخيرة لدعم الصفقة النووية الإيرانية ودفع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد إسرائيل، قدم أيضاً 350,000 دولار إلى كوينسي ، إلى جانب حوالي 335,000 دولار إلى NIAC ، مجموعة بارسي السابقة. إنّ ستيفن هاينتز ، رئيس RBF ، هو الآن في مجلس إدارة كوينسي.

ويبدو أن الكثير من أعمال كوينسي ، وخاصة فيما يتعلق بالصراع بين الصين وسوريا ، تتعارض مع الروح الدولية الليبرالية لمؤسسة Open Society التي تركّز على حقوق الإنسان في الخارج. إن براغماتية كوينسي القوية تجاه اضطهاد الأويغور ومستقبل التبت وبقاء نظام الأسد لا تتوافق مع اعتقاد سوروس المعروف بالمجتمع المدني باعتباره التحوط النهائي ضد الاستبداد. أخبرتني خمسة مصادر ، جميعهم منخرطون في النظام البيئي للسياسة الخارجية في واشنطن ، أن البعض داخل Open Society يشعرون بالقلق إزاء جوانب عمل كوينسي وهم يعيدون النظر في دعمهم المالي للمجموعة.

ولكن إذا كانت مواقف كوينسي تجاه الصين وسوريا قد تتعارض مع الكثير من أنشطة Open Society الأخرى ، فهناك الكثير من الاتفاق على إيران ، وهي واحدة من أكثر التحديات الخارجية إثارة للانقسام السياسي التي تواجهها إدارة بايدن. وفقاً لسجل Open Society عبر الإنترنت للمنح السابقة ، أعطت مؤسسة سوروس الخيرية أموالاً للعديد من المنظمات الأخرى المشاركة في الجهود الرامية إلى إنقاذ صفقة الرئيس باراك أوباما النووية لعام 2015 ، بما في ذلك 100,000 $إلى لجنة العمل السياسي في NIAC في 2019 ، و 125,000 $إلى J Street بين 2017 و 2019 ، و 115,000 إلى جمعية Arms Control بين 2018 و 2019 ، و 158,000 to إلى صندوق Ploughshares.

إن ما يقلص هذا الدعم هو ال 11.7 مليون دولار التابعة لOpen Society والتي قدمتها إلى مجموعة الأزمات الدولية (ICG) بين عامي 2016 و 2019 ، عندما كان يقود المنظمة في الغالب روبرت مالي ، مبعوث الرئيس جو بايدن الإيراني والمفاوض الرئيسي لإدارة أوباما بشأن الاتفاق النووي. مثل كوينسي ، تتلقى ICG أموالاً من كل من سوروس ومن كوخ ، الذي أعلن عن منحة بقيمة 2.4 مليون دولار للمنظمة في يناير 2021.

إنّ التطبيع مع إيران هو نقطة التقاء حقيقية بين أقصى اليسار واليمين الواقعي وعناصر التيار الرئيسي للحزب الديمقراطي ، وهو ما قد يفسر لماذا بنى العديد من الشخصيات ذات الصلة بكوينسي حياتهم المهنية حول علاقات أوثق بين واشنطن وطهران. لا يشمل مجلس إدارة المجموعة هاينتز فقط ، الذي ساعد في إطلاق جهد رائد داخل دوائر النخبة للضغط من أجل الدبلوماسية مع إيران ابتداء من عام 2002 ، ولكن أيضاً السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل توماس بيكرينغ ، عضو المجلس الاستشاري لمرة واحدة في NIAC الذي برز كداعم علني بارز للصفقة الإيرانية ، حيث أدلى بشهادته أمام الكونغرس نيابة عنه، في حين فشل في الكشف عن أنه كان أيضاً مستشاراً مدفوع الأجر لشركة بوينغ ، التي كانت تتطلع بعد ذلك إلى بيع طائرة بقيمة 25 مليار دولار لإيران بموجب الصفقة. ويضم مجلس إدارة كوينسي أيضاً فرانسيس نجفي ، وهو رجل أعمال أمريكي إيراني مقره أريزونا تبرعت مؤسسته بمبلغ 465,000 دولار إلى NIAC بين عامي 2010 و 2018. إنّ آدم وينشتاين ، باحث في كوينسي ، هو كبير محللي القانون والسياسة السابقين في NIAC. إنّ سوزان ديماجيو ، رئيسة مجلس إدارة كوينسي ، دبلوماسية من القطاع الخاص معروفة بتنظيم مؤتمرات مغلقة بين أكاديميين أمريكيين ومسؤولين سابقين ونظرائهم من دول معادية مثل كوريا الشمالية وإيران. تابعت ديماجيو هذه الحوارات المسماة “المسار الثاني”من مناصب في مؤسسة أمريكا الجديدة ومؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ، وهي أدوار تم تمويلها أيضاً من خلال منح من صندوق روكفلر براذرز.

قال لي أحد الباحثين في السياسة الخارجية عن دعم Open Society لكوينسي: “الطريقة التي سيصوغون الأمر لي هي كالتالي: إننا نعتقد أن هناك تداخلاً في المصالح ، ونحن نعرف فريق عمل تريتا بارسي جيداً”. عرف العديد من كبار الموظفين من Open Society، بارسي، من قائمة البريد الإلكتروني لاستراتيجية إيران ، التي نظمها جو سيرينشيوني ، رئيس صندوق Ploughshares في وقت مبكر من 2010 ، وهي مجموعة أعطت المنح لمعاهد البحوث ومنظمات الشؤون العامة ووسائل الإعلام لتعزيز دبلوماسية أوباما الإيرانية (إنّ سيرينشيوني حالياً زميل متميز غير مقيم في كوينسي ، والتي تشمل Ploughshares ضمن فئة المانحين من 50,000-99,000 دولار على موقعها على الإنترنت). كانت القائمة مجموعة رفيعة المستوى، في بعض الأحيان في أوائل 2010، كان مالي عضواً ، كما كان كولين كاهل ، مستشار الأمن القومي لبايدن، كنائب للرئيس ومرشحه الحالي لمنصب رقم 3 في البنتاغون. كان بارسي أحد الأعضاء الأكثر نشاطاً في القائمة ، وضمن البنية التحتية الواسعة للرسائل العامة التي تم تنظيمها من خلال Ploughshares تحت عنوان مشروع استراتيجية إيران. يمتد التداخل بين Open Society و “طاقم بارسي” الآن إلى موظفي كوينسي: كانت لورا لومبي ، الرئيس التنفيذي لشركة كوينسي ، مديرة مناصرة ل Open Society عندما كانت المنظمة نشطة في دعم سياسة إدارة أوباما في إيران.

وقد دعمت كوينسي جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي ، في حين انتقد أيضاً فريق الرئيس لعدم الذهاب بعيداً بما فيه الكفاية. يمكن للمجموعة أن تعطي الانطباع بأنها مجرد المرحلة التالية في مناصرة التطبيع الإيراني التي كان بارسي، الذي نشأ في السويد وعمل سابقاً في بعثة الأمم المتحدة في نيويورك، رائداً فيها خلال العقدين الأولين من حياته المهنية المتقلبة في الولايات المتحدة. ولكن من شأن ذلك أن يكون ضيقاً جداً بالنسبة لقراءة المنظمة وغرضها الأكبر المحتمل. هل تعتبر كوينسي ، بحسب وصف بارسي لبوسطن غلوب ، انصهار “حزبي” بين اليمين واليسار ، أطلقته مساهمات كبيرة من جورج سوروس وتشارلز كوخ؟ وهل ذلك يمثل تحالفاً بين الأضداد القطبية في الحرب ضد النزعة العسكرية الأمريكية؟ هل هو بمثابة غسل لسمعة كوش ، الذي أصبح” المال المظلم ” المخيف لليبراليين المحترمين في كل مكان بفضل تقارير جين ماير من New Yorker وحملات من منظمات مثل مركز التقدم الأمريكي ؟ هل هو رأس قطب يساري متشدد في واشنطن، مكان لتنظيم وتضخيم منتقدي النظام الليبرالي الذين لا يرون فرقاً كبيراً بين الديمقراطيين والجمهوريين في السياسة الخارجية؟ وبعبارة أخرى ، هل يعتبر معهد كوينسي ملاذاً بارزاً للأصوات المنشقة في نقاش السياسة الخارجية في واشنطن؟ أم أنه سيرك يتألف من ثلاث حلقات بمثابة تنظيف حكومي وأكاديمي وفكري ، ممول من اثنين من المليارديرات المصابين بجنون العظمة ويقوده رجل يزعم أنه مشجع لحكومة أجنبية معادية؟

في حين أن كوينسي قد تتحول إلى لوبي إيراني جديد، فإن القضية الإيرانية هي أيضاً وسيلة مفيدة للممولين والعلماء والناشطين المتباينين في كوينسي لإحداث تحول في الطريقة التي تنظر بها أمريكا إلى نفسها ودورها في العالم. إن إيران ليست التحدي الأجنبي الأكثر إلحاحاً في أمريكا ، ولكنها التحدي الذي سيشير فيه انعكاس السياسة بشكل كبير إلى حقبة جديدة في السياسة الأمريكية. ومن المرجح أن ترى الولايات المتحدة التي لم تعد عدوة لإيران، موقفها العالمي بأكمله من خلال عدسة مختلفة كثيراً عن نظيرتها الحالية.

على مر السنين ، واجه بارسي فضائح واتهامات وأخطاء متكررة لمواصلة تقديم نفسه على أنه وسيط بين هاتين الحكومتين المتنافستين ، مما جعل نفسه شخصية محورية في إعادة التفكير في السياسة الخارجية الأمريكية. لم يفعل أي شيء في الواقع لتعزيز العلاقات الدبلوماسية الحقيقية بين واشنطن وطهران، إنّ حوارات “المسار الثاني” هي ذات فائدة محدودة للحكومة الأمريكية في اتصالاتها مع النظام الإيراني ، الذي لديه مهمة الأمم المتحدة وقسم المصالح الدبلوماسية على الأراضي الأمريكية، ولكن ظهور بارسي الذاتي الصنع كمركز لتبادل المعلومات من أجل ذوبان الجليد الأمريكي الإيراني الوشيك، لا يزال يبسط قنوات التمويل والرسائل واهتمام الجمهور. إنّ المهارات اللازمة للقيام بذلك بشكل مقنع على نطاق دولي ليست هي السمات المعتادة للعلماء أو حتى معظم النشطاء. لكنها تساعد في تفسير بعض خصوصيات كوينسي ، والدور الذي تريد أن تلعبه في حل ما تراه مشاكل واشنطن.

وقال بارسي عن كوينسي لصحيفة بوسطن غلوب في عام 2019: “سنكون فاشلين إذا كنا لا نزالنقوم بالانتقاد بعد 10 سنوات”. “بعد 10 سنوات ، نريد أن نكون من يقود الحافلة.

يملأ معهد كوينسي فجوة حقيقية ، واضحة في بيئة مركز أبحاث واشنطن ، مما يساعد على تفسير سبب نجاح بارسي ومؤسسيه في تجميع التمويل وأشكال الدعم الأخرى للمجموعة. يمكن العثور على مؤيدي جوانب الواقعية أو ضبط النفس الاستراتيجي في عدد من محلات السياسة العامة في العاصمة وفي جميع أنحاء الأوساط الأكاديمية، وكان هناك ما يسمى ب”الواقعيين التقدميين” في المركز الرئيسي الجديد New American Security ، ومناهضي الإمبرياليين في المركز اليساري لدراسات السياسة، بالإضافة إلى الواقعيين اليمينيين، أنصار جيمس بيكر، في مركز The national Interest، بالإضافة إلى المشككين في التشابك الأجنبي في معهد كاتو التحرري. ولكن لحين تأسيسي كوينسي ، لم تحاول أي منظمة واحدة توحيد أو تنظيم العمل.

وكتب لي ستيفن ميتز ، الأستاذ في كلية US Army war وزميل غير مقيم في كوينسي في رسالة بالبريد الإلكتروني:” على الرغم من أنني لم أسمع هذا التشبيه المحدد الذي أدلى به أنصار كوينسي ، “أعتقد أنهم يريدون أن يلعبوا الدور الذي لعبته منظمة Heritage مع الحركة المحافظة في 1970 و 1980، والذي اعتبروه دعماً متزايدا ًلمجموعة من الأفكار، بالنسبة لHeritage كان الهدف الحفاظ على السوق الحرة أما لكوينسي ، فضبط النفس العالمي، ويشبه الأمر فكرياً عملية وضع بعض اللحم على العظام.

أوضح ماكس أبراهامز ، الأستاذ في جامعة نورث إيسترن وزميل غير مقيم في كوينسي ، فجوة السوق قبل كوينسي بالنسبة لي بشكل مختلف إلى حد ما: “أنا معادي جداً لمراكز التفكير وأعتقد أن فهم هذا العداء مهم لفهم معهد كوينسي.”في عام 2003 ، بعد فترة ليست طويلة من حصوله على درجة الدراسات العليا في الشؤون الدولية من أكسفورد ، حصل أبراهامز على زمالة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ، حيث يدعي أنه “كلف حرفياً بكتابة المرجع/eds المؤيد للحرب. كان هناك اجتماعات حول كيف يمكننا الترويج لحرب العراق.”في الفترة التي سبقت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ، أصبح أبراهامز “مدركاً أنه هناك هذا النوع من التشعب من حيث التنبؤات بين مجتمع السياسة والأكاديميين. و قلت لنفسي، سأولي اهتماماً وثيقاً جداً لأرى من سيصحح هذا الأمر.”

إن الفجوة بين الأكاديميين ومراكز التفكير هي حبكة فرعية لا تحظى بالتقدير الكافي في خطاب السياسة الخارجية الأمريكية: فهي موجودة جزئياً لأن مراكز التفكير ، والتي يزعم أنها أسيرة للأجندات التدخلية أو الحزبية ، يعتقد أن لها تأثيراً غير متناسب على السياسة وعلى كيفية تأطير وسائل الإعلام لعلاقة أمريكا بالأحداث في الخارج. إنّ الحقيقة هي فعلياً أكثر صعوبة. غالباً ما تكون مراكز التفكير أقوى كمدققين خارجيين للقرارات التي اتخذتها الإدارة بالفعل ، أو كبرامج توظيف للحزب خارج السلطة ، أكثر من كونها صانعة السياسة. لكن الوصاية المبنية على التفكير الجماعي للسياسة الخارجية تساعد في تفسير جاذبية مؤسسة ناقدة مثل كوينسي ، التي حاولت وضع نفسها على أنها راوية للحقيقة داخل صناعة فاسدة بشكل أساسي. يقول أبراهامز:” أنت تعرف في وسائل الإعلام ، أنهم غالباً ما يقابلون مجموعة كاملة من الأشخاص المختلفين من مراكز التفكير ويجعلون الأمر يبدو كما لو أن كل فرد هو نقطة البيانات الخاصة به”. “لكن في الواقع ، غالباً ما يقومون بإجراء مقابلات مع شخص يعمل في القاعة. إنهم فعلياً يأكلون الكباب معاً على الغداء في مطعم موبي ديك في العاصمة واشنطن.

على مدى السنوات ال 20 الماضية ، كان ينظر إلى الغزو الأمريكي للعراق كدليل نهائي على أن نظام صنع السياسات المحرض على مراكز التفكير هو أمر فاشل. بالنسبة للنقاد ، تراكمت الأمثلة منذ ذلك الحين: التدخل الذي قادته الولايات المتحدة في ليبيا لم يكن له أي تكلفة بشرية حقيقية على الولايات المتحدة ولكنه زعزع استقرار جزء كبير من شمال أفريقيا ، في حين أصبحت عمليات الانتشار الأمريكية في سوريا وأفغانستان جزءاً دائماً من البنية الاستراتيجية الأمريكية لدرجة أنه لم تنجح حتى الأوامر المباشرة من الرئيس آنذاك دونالد ترامب في إنهائها.

سأل صموئيل موين، وهو أستاذ في جامعة ييل الذي كتب العديد من الكتب عن تاريخ حقوق الإنسان وزميل غير مقيم في كوينسي، في مقابلة على Zoom: يعتقد المؤيدون أن كوينسي تسعى إلى إعادة التوازن إلى نقاش السياسة الخارجية. “كانت هناك تحالفات استراتيجية لعقود بين الليبراليين والحداثيين ، فلماذا ليس بين أعدائهم؟” حتى تحالف السياسة الخارجية الليبرالية الأممية والمحافظين الجدد، هو تحالف يساري-يميني. لذا فإنّ هذه الحقيقة وحدها لا يمكن أن تكون إشكالية. يقول موين أن مجموعة كوينسي من الشخصيات اليسارية واليمينية تشترك في ” القواسم المشتركة حول الاستعلام عن أغراض الهيمنة ، سواء كانت عسكرية أم لا ، ويرجع ذلك جزئياً إلى التكاليف المترتبة على ذلك.”

تحدث موين ، الذي وصف نفسه بأنه جزء من اليسار السياسي ، عن انتقاده لما يعتبره إجماع السياسة الخارجية الأمريكية جزئياً من التجربة الشخصية داخل جهاز السياسة. في أواخر 1990 ، عمل موين في مكتب أوروبا في مجلس الأمن القومي تحت إشراف وزير الخارجية الحالي أنتوني بلينكين. شمل وقته في مجلس الأمن القومي حملة قصف الناتو التي قادتها الولايات المتحدة في صربيا رداً على التطهير العرقي لسلوبودان ميلوسيفيتش لألبان كوسوفو ، وهو حدث ، كما وصفه موين ، ” كان بالتأكيد قوة القدوة للأشخاص الذين اعتقدوا أنه يمكنهم استخدام القوة لتحقيق غايات إنسانية والعمل بها.”

بالنسبة لموين ، كانت قوة هذا المثال هي المشكلة بالضبط ، لأنها غذت اعتقاداً غير مدروس من الحزبين بأن الهيمنة العالمية الأمريكية ليست ضرورية فحسب ، بل أخلاقية بطبيعتها. يعتقد الواقعيون من الطرفين، اليمين واليسار الأمريكيين، أن هذا النوع من الغطرسة قد أضعف الولايات المتحدة وعزلها، كما زعزع استقرار مساحات كبيرة من العالم. قال لي تشاس فريمان:” لقد حصل الموضوع على المال وخطط العمل وراءه ، وما لدى كوينسي هو صواب”. “ما فعالية العقل في عصرنا الحديث؟ سيتمّ تحديد ذلك لاحقاً.”

إن قلب توافق الآراء السياسي الفقير الذي دمر مناطق شاسعة من العالم يبدو وكأنه تمرين في المثالية ، حتى لو كانت المهمة الأكبر ترتكز على نظرة واقعية للشؤون الخارجية. ولكن العلامة التجارية من المثالية التابعة لكوينسي لم تثبت أنها معدية. إذا وضعنا “دمج الأحزاب” جانباً ، لم تحقق كوينسي أي نجاحات حقيقية مع الجمهوريين ، والذي لعب بارسي دور المنهي للمحادثات فيها. يمكن أن يمتد التحدي حتى إلى الجانب الآخر من الطيف السياسي ، حيث ينظر إلى بارسي أحياناً بحذر. قال لي بيتر يول ، كبير محللي السياسات في مركز التقدم الأمريكي: “إنه ناشط ولكنه ليس محللاً”.

قال لي حسين إيبيش ، كبير الباحثين المقيمين في معهد دول الخليج العربي ، عن بارسي: “الرجل في الأساس إيديولوجي ، وهو يعمل بجهد كبير لتنفيذ أجندة مركزة للغاية ، لكن جدول الأعمال يتعلق بتمثيل منظور جناح معين من الحكومة الإيرانية”. “لا أفهم لماذا يمكن لأي شخص أن يجعله نائب الرئيس التنفيذي لجمعية السياسة الخارجية الأمريكية المفترضة. الأمر يتعلق بالإعلان عن تعرضك للخطر منذ البداية ، وأنك غير جاد في الأساس ، وأنك لا تفهم الآثار المترتبة على ما تفعله.”

قبل أن يتحول إلى مشغّل في واشنطن، مكّنه إصراره وشخصيته وشبكاته وفائدته المتصورة من أن يكون لاعباً دائماً في مدينة لا يثق بها على نطاق واسع ، وبدأ تريتا بارسي مسيرته العامة كقومي إيراني. في منتصف 1990 ، كان بارسي يمثل المغترب الإيراني النادر الذي امتد حماسه إلى دعم الديكتاتورية الثيوقراطية في البلاد ضد التعديات والإغراءات المتصورة للغرب. كتب بارسي في مجموعة على Google في عام 1996 ، في إشارة إلى قتلى الحرب بين إيران والعراق: “لقد ماتوا من أجلك ومن أجلي”. لم يمت إخواننا وأخواتنا من أجلنا حتى نتمكن من الزواج من أمريكي وندعو طفلنا بيتي سو أو جوي، لم يموتوا حتى نتمكن من التحدث باللغة الإنجليزية لأطفالنا … لا يوجد بديل لإيران!”لقد شعر بالقلق في رسالة أخرى إلى المجموعة بأن الأمريكيين “يطالبون بالاستيعاب” من المهاجرين من الثقافات الأجنبية. في نفس مجموعة Google في عام 1997 ، كتب بارسي نوعاً من الرسائل المفتوحة إلى كينيث تيمرمان ، الصحفي السابق ومؤسس مؤسسة الديمقراطية في إيران: “منظمتك ليست سوى واجهة ، واجهة تجعل الأمر يبدو كما لو أن الإيرانيين يدعمون موقف الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه جمهورية إيران الإسلامية. باسمك ، أظن أنك يهودي.”

من غير الواضح ما إذا كانت الشكوك المظلمة المعروضة في هذه الرسائل، المكتوبة عندما كان بارسي طالب دراسات عليا في منتصف العشرينات من عمره، تعكس وجهات نظره الحالية ، لكنه أظهر إلزاماً مماثلاً في وقت لاحق من حياته المهنية. في عام 2008 ، رفع المجلس الوطني الإيراني الأمريكي ، الذي أسسه بارسي في عام 2002 ، دعوى قضائية ضد سيد حسن ديولسلام ، وهو ناقد للجماعة ومقره أريزونا ، متهماً إياه بالتشهير بدعوى أن NIAC يعمل كلوبي في واشنطن للنظام الإيراني. تم منح ديولسلام الاكتشاف في دفاعه عن الدعوى ، فكشف كمية كبيرة من المعلومات حول تأسيس NIAC واتصالات بارسي مع المسؤولين في كل من الحكومتين الإيرانية والأمريكية ، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني المكثفة بين بارسي وجواد ظريف ، وزير الخارجية الإيراني الآن. قام دايولسلام ، الذي غير اسمه الأخير إلى داي بعد أن أصبح مواطناً أمريكياً في عام 2013 ، بمشاركة هذا السجل الوثائقي بسخاء مع الصحفيين ، بما في ذلك مع Tablet.

في سياق رفض الدعوى، استشهد القاضي جون بيتس بفشل NIAC “الذي لا يغتفر” و “لا يمكن الدفاع عنه” في إنتاج رسائل البريد الإلكتروني أثناء عملية الاكتشاف ، ووجد أنه تم “تغيير وثيقة واحدة عن قصد” ، واستشهد ب82 حالة أخرى تم فيها إزالة الإشارات إلى تدعو إلى “الضغط” من الوثائق التي طلبها الفريق القانوني لديولسلام. وتعني الإقالة أن اتهام NIAC بالضغط من أجل طهران كان من الآن فصاعداً نقطة تحليل غير تحررية.

ومن الأمور الحاسمة لفهم بارسي، وربما خطاب واشنطن الأوسع الذي ظهرت من خلاله كوينسي ، هو أن هذا الإذلال لم يؤثر على صعوده. على العكس من ذلك ، فإن الدعاية والإثارة أدت إلى رفع ملفه الشخصي. عندما حان الوقت للعثور على مدقق طائفي إيراني أمريكي لصفقة أوباما النووية ، لم يتمّ تنحية بارسي بسبب ماضيه، باعتباره الناطق باسم النظام المزعوم الذي يتوق إلى مقاضاة منتقديه للخضوع له. خلال فترة ولاية أوباما الثانية ، زار بارسي البيت الأبيض حوالي 33 مرة.

كانت وظيفة بارسي الأولى في مجال التنشيط هي منصب مدير التنمية في الكونغرس الأمريكي الإيراني ، الذي كان آنذاك المنظمة الوحيدة التي تضغط من أجل المصالحة بين واشنطن وطهران. في عام 2001 ، عندما بدأ بارسي العمل لدى AIC ، تم تمويل المجموعة إلى حد كبير من قبل شركات النفط المتلهفة للوصول إلى السوق الإيرانية. قال لي هوشانغ أميراهمادي ، مؤسس المجموعة وأستاذ في روتجرز ، أنه ساعد بارسي في الحصول على تأشيرة عمل أمريكية ، وأنه قدم الناشط الشاب إلى ظريف ، الذي كان آنذاك سفير إيران لدى الأمم المتحدة.

بحلول منتصف 2000 ، غادر بارسي AIC لتشكيل NIAC وكان يتولى عدداً من المسؤوليات الأخرى. كتب تقارير من واشنطن لصالح عطية بحر ، وهي شركة استشارية ذات أعمال واسعة في إيران وعلاقات بالمجموعة المحيطة بأكبر هاشمي رفسنجاني ، رئيس البلاد الإصلاحي في التسعينيات. كما عمل بارسي كمستشار لعضو الكونغرس بوب ناي ، وهو جمهوري في أوهايو ، في الوقت الذي أصبح فيه ناي ربما العضو الأكثر ميلاً إلى الأمام في الكونغرس بشأن الضغط من أجل توثيق العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. في عام 2002 ، أدرج بارسي house.gov كعنوان بريد إلكتروني على مذكرة تحدد رؤيته لمجموعة ضغط إيرانية أمريكية مستقبلية. بدأ العمل على أطروحة الدكتوراه في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة ، ومقرها واشنطن ، والتي أكملها في عام 2006 ، والتي لا تزال تسمح له بتقديم نفسه كمحلل نزيه للأحداث العالمية في منافذ التأسيس مثل الشؤون الخارجية. في هوبكنز ، كان مستشار أطروحة بارسي هو فرانسيس فوكوياما ، المؤلف الأكثر مبيعاً لكتب The End Of History و The Last Man ، الذي كان غالباً ما يوصف بأنه يشبه الرئيس ريجان ومناصر للديمقراطية. كما طلب بارسي من زبيغنيو برزينسكي الانضمام إلى لجنة أطروحته ، وبالتالي ربط اعتماده الوشيك بأحد عمالقة السياسة الخارجية الأمريكية.

كان الباحث الآخر الذي ساعد في الإشراف على دراسات بارسي، تشارلز دوران ، المنشئ لنظرية دورة القوة الجديدة لعلاقات الدولة. نشرت في وقت لاحق في عام 2008 نسخة من أطروحة بارسي للدكتوراه ، التي استخدمت هذه النظرية لتحليل العلاقة بين إيران وإسرائيل ، باسم “التحالف الغادر: التعاملات السرية لإسرائيل وإيران والولايات المتحدة “، وهو كتاب يجادل بأن إسرائيل ولجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية (AIPAC) شكلت العقبات الرئيسية أمام تطبيع أمريكا مع إيران. (كانت AIPAC واحدة من هواجس بارسي ، ومجموعة كانت أنشطتها محور النشرات الإخبارية التي كتبها من واشنطن لعطية بحر). كان الكتاب فريداً من نوعه في اقتباس مسؤولي الدفاع والاستخبارات الإيرانيين والإسرائيليين بالاسم ، حيث قام بارسي برحلة واحدة على الأقل إلى الدولة اليهودية أثناء بحثه.

“هذا شيء رائع” ، قال دوران عندما تحدثت معه في أوائل عام 2021. “لا يمكنك احترام الجانبين في كثير من الأحيان. أنت فقط لا يمكنك القيام بذلك. ولكنه استطاع ذلك.”يقول دوران أن بارسي لم يكن مجرد باحث مضطرب ولكنه كان أيضا” حساس سياسياً للغاية.”عندما سألت دوران عما يعنيه هذا ، استشهد بالتقييم الذاتي الشهير لليندون جونسون كوسيلة لوصف بارسي:” عندما يأتي شخص ما عبر باب المكتب البيضاوي ،أعرف تماماً ما يريده، قبل أن يصل إلى منتصف الطريق.

وكما ذكر دوران ، وقفت أطروحة بارسي في معارضة مباشرة للأفكار التي تبناها ستيفن والت ، المؤلف المشارك المستقبلي للوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية الذي ، مثل شريكه في الكتابة ، جون ميرشايمر ، هو الآن زميل غير مقيم في كوينسي . إنّ تركيز كونترا والت على الاشتباكات الأيديولوجية بين الأعداء المتعصبين ، تجادل نظرية دورة السلطة بأن طبيعة الحكومة ، أو الأفكار التي يدعي النظام أنها تؤمن بها ، أقل أهمية من تغيير الاختلافات في القوة النسبية للدول المعادية. إن تحليل دورة السلطة ، المطبق على إسرائيل وإيران ، كما في كتاب بارسي ، له تأثير ، مقصود أم لا ، في التقليل من أهمية مهمة النظام الإيراني التحريفية والثيوقراطية في صراعه الذي دام عقوداً مع إسرائيل. في تفسير بارسي ، فإن التنافس الجغرافي الذي لا مفر منه بين قوتين إقليميتين ، وليس الثيوقراطية الألفينية المعادية للسامية التي كرستها ثورة 1979 ، هو ما يفسر سبب تورط طهران ، على سبيل المثال ، في قصف مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس.

كشفت قضية ديولسلام عن العديد من الحالات التي استخدم فيها بارسي صلاته ومكانته كزعيم لـ NIAC لإثبات قيمته لأكبر مرجع في الحكومة الإيرانية. في عام 2006 ، حاول بارسي التوسط في الاجتماعات بين جواد ظريف وأعضاء الكونغرس. في عام 2008 ، حاول بارسي ترتيب اجتماعات في أوروبا بين أعضاء الكونغرس ومسؤولين أمريكيين آخرين وكبار نواب محمود أحمدي نجاد ، الذي كان آنذاك رئيس إيران الذي ينكر الهولوكوست.

وفي الوقت نفسه ، تدهورت الحياة المهنية لرئيس بارسي السابق ، عضو الكونغرس بوب ناي ، عندما تورط في فضيحة الضغط على جاك أبراموف. إنّ بعض من عمليات الكسب غير المشروع التي قام بها ناي تتعلق بمحاولة التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وجد المدعون الفيدراليون أنه خلال رحلة إلى لندن عام 2003 ، قبل ناي عشرات الآلاف من الدولارات على شكل رقائق كازينو من فؤاد الزيات ، وهو رجل أعمال سوري شارك في ملكية شركة طيران تسعى إلى الحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية من أجل تسهيل بيع طائرة رئاسية للحكومة الإيرانية. وقد تصرف الزيات فعلياً كمشتري للجيش الإيراني في الصفقة (رفع النظام دعوى قضائية ضده في وقت لاحق في محكمة بريطانية لفشله في إنتاج الطائرة). اعترف ناي بأنه مذنب بقبول العديد من الخدمات من الزيات وأبراموف وآخرين في أواخر عام 2006 وقضى 17 شهراً في السجن.

لا يوجد دليل على أن بارسي ، الذي قدم نفسه في كثير من الأحيان كمستشار لـناي في الشؤون المتعلقة بإيران خلال هذه الفترة ، كان على دراية برحلة ناي إلى لندن أو الغرض منها. ولكن في عملية اكتشاف دعوى NIAC ضده ، كشف ديولسلام عن وثائق تبين أن بارسي كان على اتصال مع رجلين آخرين متورطين في الفضيحة. وفقاً لنيوزويك ، تم ترتيب رحلة ناي الإجرامية من قبل روي كوفي ورئيس أركان ناي السابق ديفيد ديستيفانو ، الذين كانوا يشكلون جماعات الضغط في واشنطن لشريك أعمال الزيات الأمريكي، وهو رجل يتطلع أيضاً إلى استيراد قطع غيار الطائرات الأمريكية الصنع إلى إيران. (لم يتم اتهام ديستيفانو وكوفي بأي شيء. في بيان مطول نشر في مجلة D في عام 2006 ، ادعى كوفي أنهم لم يكونوا أبداً عرضة لأي تحقيق.) أرسل بارسي لكوفي وديستيفانو مذكرة في أكتوبر 2002 بعنوان “نحو إنشاء لوبي إيراني أمريكي” ، والتي شاركها ديولسلام مع تابلت. كما ظهرت أسمائهم وسيرهم الذاتية في وثيقة عام 2003 ، والتي قدمها ديولسلام إلى تابلت ، والتي تحدد بالتفصيل مهمة وهيكل خطة بارسي لتشكيل لوبي إيراني أمريكي جديد. ضمنت المذكرة بقوة أنه تمّ استشارة اثنين من قدامى المحاربين في Hill لمشروع بارسي ، وهي مجموعة ضغط تشريعية تشبه إلى حد كبير لجنة العمل السياسي في NIAC. كان هؤلاء حلفاء بارسي عندما بنى حياته المهنية المبكرة.

منذ وقت مبكر ، وضع بارسي نفسه على أنه ضروري لتحسين العلاقات الأمريكية الإيرانية. يتضمن كتاب التحالف الغادر تحليلاً طويلاً لما يسمى وثيقة الصفقة الكبرى ، وهي خريطة طريق مفترضة للتطبيع الأمريكي-الإيراني اعتبرها بارسي وناي وآخرين منتجاً حقيقياً للحكومة الإيرانية ، على الرغم من أنه في مارس 2006 ، قبل عامين تقريباً من نشر الكتاب ، أخبر ظريف بارسي في رسالة بريد إلكتروني ، حصل عليها ديولسلام وشاركها مع تابلت ، أنّ الصفقة الكبرى “جاءت من خلال وسيط وهو المسؤول الأمريكي ريتشارد أرميتاج. لا تزال المطالبات والمطالبات المضادة حول مصدر مقترحات ودوافع الوسطاء لغزاً بالنسبة لي.”لكن الوثيقة استغلت حلماً عزيزاً لكل من المؤسسات السياسية الديمقراطية والجمهورية وهو: سحب الولايات المتحدة بالكامل من صراع دام 25 عاماً مع قوة بعيدة في الشرق الأوسط.

بغض النظر عن رأي آبائهم المهاجرين في النظام الخميني ، كان هناك الكثير من الشباب الأمريكيين الإيرانيين الذين رأوا أن NIAC هو الصوت السياسي الحقيقي الوحيد في مجتمعهم والذين كانوا حريصين على التدريب والعمل لصالح المنظمة. حتى أن بارسي لفت انتباه جهاز المخابرات الأمريكي: ووفقاً لمصدرين نشطين في السياسة الأمريكية-الإيرانية في ذلك الوقت ، تحدث بارسي في حدث واحد على الأقل نظمه مجلس الاستخبارات الوطني التابع لوكالة المخابرات المركزية في أواخر عام 2000. ووفقاً لبريد إلكتروني حصل عليه ديولسلام أثناء دفاعه عن دعوى NIAC ، ناقش مركز الأبحاث والمدير التنفيذي غير الربحي ستيف كليمونز عمل بارسي مع جورج سوروس في عشاء أقيم في سبتمبر / أيلول 2006 في مقر إقامة ظريف في نيويورك.

ومع بروزه ، اتهم بارسي بشكل متزايد بالعمل كضابط ضغط للنظام الإيراني في واشنطن. يذكر الحاضرون في المحادثات النووية لعام 2015 في سويسرا أنهم كثيراً ما رأوا بارسي مع الوفد الإيراني. ولكن من وجهة نظر أخرى ، فإن صلات بارسي بإيران ضعيفة بشكل مدهش. ويبدو أن بارسي سافر إلى إيران مرة واحدة أو ربما مرتين فقط في عام 2000. وكانت علاقاته مع النظام محدودة إلى حد كبير من خلال مسؤول واحد: جواد ظريف.

يقول أميراهمادي ، الذي يزعم أنه عرف الاثنين على بعضهما البعض في أوائل عام 2000:” كل ما يكتبه تريتا يأتي من ظريف”. ” تريتا لا يملك عقلاً مستقلاً.”

وكان لدى مسؤول كبير سابق في المخابرات الأمريكية قراءة مماثلة على بارسي. قال لي المصدر: “عندما تتحدث مع تريتا بارسي ، فأنت في جوهره تسمع صوت جواد ظريف”. “من حيث أنه يمكن لأي شخص الحصول على مواقف ظريف من خلال اتباع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به ، فإن عمل بارسي يضيف القليل من البصيرة ولكنه يعزز تلك المواقف باستخدام وسائل الإعلام الأمريكية.”

في المقابلات التلفزيونية باللغة الفارسية ، ومرة أخرى عندما تحدثنا ، اقترح أميراهمادي أن ظريف، الذي كان أستاذ روتجرز منذ عقدين، هو الذي أوصى بارسي بإطلاق منظمة مثل NIAC. “خلاصة القول هي أن ظريف أراد هذه المنظمة وقام بتطويرها” ، قال لي أميراهمادي. عبر زرع بارسي كواحد من اتصالاته الأساسية في الولايات المتحدة ، ساعد ظريف في إنشاء شخص يقف في مركز شبكة مزدهرة من المانحين والناشطين، شخص يمكن أن يظل مفيداً في المستقبل البعيد ، حتى لو لم يكن عمله محورياً تقريباً في الشؤون الأمريكية الإيرانية كما كان مؤيدوه أو أعداؤه يحبون الادعاء.

خلال العامين الأولين من العمل ، لم يتمكن معهد كوينسي من الهروب من التناقضات المتجسدة في بارسي. في بعض الأحيان ، كانت كوينسي تعمل مثل متجر سياسة ثابت وممل راض عن العمل البطيء المتمثل في إحراز تقدم تدريجي في بيئة فكرية مزدحمة في واشنطن. في الوقت نفسه ، ارتكبت أخطاء بسبب السرعة وعدم الانتباه، والتي تعتبر سمة مميزة لهذا النوع من الشركات الناشطة التي قادها بارسي لمعظم حياته المهنية.

إذا كانت” المسؤولية “و” الواقعية ” هي علامات تميز كوينسي لأنواع السياسات التي ترغب في الترويج لها ، فغالباً ما يكون هناك شيء غير متوازن بشكل ملحوظ حول السياسات نفسها والطريقة التي يتم تقديمها بها. في أوائل عام 2021 ، نشر منشور لكوينسي على شبكة الإنترنت ، ثم قاموا بحذفه لاحقاً، وهو مقال لمفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة سكوت ريتر ، الذي أدين ، بالإضافة إلى سفره إلى بغداد للوقوف تضامناً مع صدام حسين قبل وقت قصير من الغزو الأمريكي ، بتعريض نفسه لضابط شرطة يتظاهر بأنه فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً على الإنترنت في عام 2011.

نشر الموقع انتقادات من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان: كتبت مديرة أبحاث كوينسي إيلي كليفتون مقالاً تزعم فيه أن مسيح علي نجاد ، وهي نسوية إيرانية رائدة يسجن شقيقها حالياً في إيران انتقاماً لنشاطها ، كانت شريكة لحكومة الولايات المتحدة بسبب عملها لصالح صوت أمريكا. كما نشر الموقع في مقال في شباط الماضي، أنّ زعيم المعارضة الروسية وناقد بوتين أليكسي نافالني ليس نموذجاً أخلاقياً، ولكنه إثنوناتيوناليست وزعيم كتلة سياسية تعتبر مواقفها المعادية للغرب أكثر تطرفاً وتهوراً من مواقف بوتين نفسه.” جادل مقال في كانون الثاني بأن إثارة مخاوف حقوق الإنسان في المفاوضات مع روسيا وكوريا الشمالية والصين هي “حبة سامة” لا تحترم سيادتها الداخلية ، وهي حجة مع عدد قليل من المتقدمين على أي جانب من مناقشات السياسة الخارجية لواشنطن. كما طمأن أحد تقارير كوينسي حول الاستراتيجية الأمريكية تجاه الصين القراء بأن بكين كانت ” طرفاً عسكرياً مسؤولاً نسبياً على الساحة العالمية.”

تملك كوينسي قدرة قتالية تميزها عن مراكز التفكير الأخرى. لقد هاجمت صحيفة نيويورك تايمز لفشلها في ملاحظة مصادر تمويل علماء السياسة الخارجية التي اقتبستها، بما في ذلك حسين إيبيش ؛ واتهمت بشكل قاطع ثلثي الخبراء في مجموعة دراسة أفغانستان المكلفة من الكونغرس بأنهم أسرى في صناعة الأسلحة ؛ ووصفت معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو أشبه بخطوط أنابيب في كل من الإدارات الرئاسية الجمهورية والديمقراطية ، بأنه “مركز تفكير ذو أموال مظلمة”.في كل من هذه الحالات ، لم يحاول كتاب كوينسي دحض حجج أو أفكار شخص آخر ؛ لقد اتهموا فقط خصومهم المتصورين بأنهم فاسدون.

حتى الأشخاص الذين يقولون أنهم متعاطفون مع عمل كوينسي تحدثوا عن العرض الذاتي الشائك للمجموعة. يقول فان جاكسون ، وهو مسؤول سابق في البنتاغون في إدارة أوباما وهو الآن أستاذ في جامعة ويلينغتون في نيوزيلندا: “إنهم في الواقع معادون بشدة لواشنطن”. يرى جاكسون ، الذي وصف نفسه لي بأنه تقدمي ، أن مواجهة كوينسي هي خيار فلسفي تقريباً ، وهو قرار للتأكيد على الحرب الأيديولوجية على حساب الثقل الفكري. في إحدى الحالات ، نشرت كوينسي رسالة مفتوحة من 71 من القادة الأمريكيين الكوريين تدعو إلى إنهاء الحرب الكورية، والتي تختلف عن وثيقة السياسة التي تشرح كيف يمكن تحقيق أو تنفيذ إنهاء حالة الصراع الرسمية بين الشمال والجنوب. يقول جاكسون عن كوينسي:” إنهم يقومون أساساً بعمل نافذة Overton ” ، وهذا لا علاقة له ببيئة صنع السياسات في حد ذاتها. الطريقة التي يقدمون بها الحجج لا يتردد صداها مع صانعي السياسات.”

من منظور كوينسيتي ، إنّ سجل إدارة بايدن المبكر مختلط. وفيما يتعلق بالصين ، انتقدت كوينسي سياسات بايدن التي تعتبرها مواجهة مفرطة ، محذرةً من محاولات ” صنع “”حرب باردة جديدة” مع بكين. وقد أثار قصف الولايات المتحدة لمواقع الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا في شباط توبيخاً من بارسي نفسه. وبينما أصبح ستيفن ويرثيم ، مدير برنامج استراتيجية كوينسي الكبرى ، حاضراً بشكل متكرر على صفحة الرأي في نيويورك تايمز، يجدر التساؤل عن عدد المقالات الجيدة التي يستغرقها دفن شيء مثل سارة ليا ويتسون ، مديرة كوينسي للبحوث والسياسة ،والتي غردت بأن التجربة الإسرائيلية للعيش وسط حالة الإغلاق الناتجة عن الفيروس التاجي كانت ” تفتقد إلى ملعقة كبيرة من الدم.”

لا أحد يجسد توتر كوينسي فيما يتعلق بالاحترام والغرابة أفضل من لورانس ويلكرسون ، وهو المسؤول السابق في السياسة الخارجية الأمريكية في المجموعة. بالإضافة إلى كونه مديراً سابقاً لكلية حرب مشاة البحرية ، كان ويلكرسون رئيس أركان كولن باول من 2002 إلى 2005 ، مما جعله قريباً من بعض القرارات الأكثر تبعية في التاريخ الأمريكي الحديث. هذه سيرة ذاتية هائلة ، وتفتح الكثير من الأبواب: قدر ويلكرسون لي أنه التقى بين 20 و 30 عضواً من الكونغرس في اجتماعات قادها ضمن عمله مع كوينسي؛ في المجموع ، يقول أنه التقى بأكثر من 200 عضواً.

كما شارك ويلكرسون في محادثات “المسار الثاني” مع نظرائهم من كل من كوبا وإيران ، مدعياً أنه كان متورطاً لمدة ست سنوات قبل أن “يتم تسليم المحادثات إلى Western Hemisphere Affairs at State” استعداداً لانفصال إدارة أوباما عن نظام كاسترو. يقول ويلكرسون أن الجهود الإيرانية شملت كل من بارسي وهاينتز ، الرئيس المؤثر لصندوق روكفلر براذرز وعضو مجلس إدارة كوينسي. كان ويلكرسون مستشارا لسين. كما شارك بحملة بيرني ساندرز الرئاسية لعام 2016 ، وكان من بين العديد من الكوينسيين الذين اصطفوا خلف ساندرز أو سين.

ومع ذلك ، قد تبدو قراءة ويلكرسون للعالم مشوشة للأشخاص الذين اعتادوا على التحليل المعياري من أي من طرفي الطيف السياسي الأمريكي. إذا أخذنا اضطهاد الدولة الصينية لأقلية الأويغور في البلاد على سبيل المثال، أخبرني ويلكرسون:” نعم ، الصين تعامل الأويغور كما نعامل السود والأقليات الأخرى في هذا البلد، دعنا نقول أنهم يعاملونهم كما نعامل الأمريكيين الأصليين “. “ربما يعاملون الأويغور أفضل قليلاً من معاملتنا للأمريكيين الأصليين. لكنهم لا يرتكبون الإبادة الجماعية.”وقال ويلكرسون أنه يشتبه في أن الولايات المتحدة “تبدأ عملية سرية مقرها في أفغانستان ضد الصينيين الهان” باستخدام الأويغور الذين قاتلوا في سوريا. كما وصف استخدام الدكتاتور السوري بشار الأسد للأسلحة الكيميائية على مدار الحرب الأهلية في بلاده .بأنه” أمر يثير الشكوك”.

إنّ ذكريات ويلكرسون عن وقته في الحكومة ، وإن كانت مرضية بلا شك لحلفائه الأيديولوجيين ، لها علاقة مماثلة بالأحداث. وقال ويلكرسون ، من بين أبرز الداعين الى الديمقراطية الخطرين الذين واجهتهم في الحكومة ، كان وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة دوغلاس فيث. قال لي ويلكرسون:” كان لديه جنسية مزدوجة ومارس القانون في إسرائيل ، وقال ذات مرة في حضوري أن مصالح الولايات المتحدة ومصالح إسرائيل متطابقة”. “ثم نشأ السؤال في ذلك الاجتماع: طوال الوقت؟ وكان الجواب، في كل يوم. وذهب الكثير منا بعد ذلك الاجتماع متسائلين لماذا كان دوغ فيث مواطنا أمريكيا”.(عندما تم التوصل إليه للتعليق ، قال فيث أنه ليس مواطناً يحمل جنسية مزدوجة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ، وبأنه لم يمارس القانون أبداً في إسرائيل ، ولا يتذكر أبدا رؤية ويلكرسون في أي اجتماعات خلال فترة وجوده في البنتاغون.)

يكاد يكون ويلكرسون خبير كوينسي الوحيد الذي ألقى بظلال من الشك على الحسابات المقبولة عموماً للفظائع الأجنبية. في شباط ، غرد جوشوا لانديس ، زميل كوينسي غير المقيم ، بأن ادعاءات الإبادة الجماعية ضد الأويغور كانت اختراعا “يمينياً متطرفاً” ، وادعى أن سكان الأويغور في شينجيانغ كانوا ينمون بنسبة 25 ٪ أسرع من بقية الصين. في عام 2020 ، نشرت جيسيكا ستيرن التابعة لكوينسي كتاباً مثيرًا للجدل حول صداقتها مع زعيم ميليشيا صرب البوسنة السابق رادوفان كاراديتش ، والذي يزعم منتقدو البوسنة أنها كانت على علاقة رومانسية بمجرم الحرب المدان وقدمت توازناً غير كاف لتفسيره المضلل للحرب البوسنية ، وهو صراع أشرف خلاله شخصياً على الإبادة الجماعية. كان أحد شخصيات كوينسي قريباً بشكل غير مريح من مذبحة عرقية فعلية: كان مارك بيري ، أحد كبار المحللين في المجموعة ، مستشاراً لياسر عرفات خلال الانتفاضة الثانية ، عندما كان الإرهابيون الموالون لزعيم منظمة التحرير الفلسطينية يفجرون الحافلات والمقاهي في إسرائيل.

إن مستوى من الراحة مع نظام الأسد المتحالف مع إيران ، والذي تم تجميعه على أنه براغماتية مرهقة عالمياً ، يوحد عدداً من الشركات الأخرى التابعة للمعهد. فقد ستيفن سيمون ، كبير محللي الأبحاث في كوينسي وشخصية رائدة في الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي خلال فترة ولاية أوباما الأولى ، منصبه كمستشار مدفوع الأجر في معهد الشرق الأوسط بعد زيارته للأسد في دمشق في عام 2015. خلال فترة وجوده في الحكومة ، كان سيمون صوتاً ناجحاً لضبط النفس الأمريكي فيما يتعلق بالديكتاتور السوري ، وهو موقف يشترك فيه مع لانديس ، الذي وصفه لي ستيفن هيدمان ، مدير برنامج سوريا التابع للمعهد الأمريكي للسلام من 2011 إلى 2015 ، بأنه شخص لديه “الكثير من الرؤية كمعلق موالي للنظام على سوريا والصراع الأخير.” وأشار هيدمان إلى أن الموقف المناهض للتدخل بشأن سوريا ، الذي يشاركه خبراء كوينسي ، هو في الواقع داخل التيار الرئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية ، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة لم تقم بعد بأي عملية عسكرية مهمة ضد الأسد. “ما نحتاج إلى معرفته إذن هو كيفية بناء سياسة خارجية فعالة في غياب القوة العسكرية. أعتقد أن ما حصلنا عليه من كوينسي غير متماسك في هذا الصدد.”

ويؤكد ماكس أبرهامز ، وهو أيضاً ناقد صريح للحركة المناهضة للأسد في كتاباته وعلى تويتر ، أنه لن يرغب أبداً في قضاء” يوم واحد ” في ظل الديكتاتور السوري. لكنه اعترض على ” المانترا البليغة التي تفككت فيها الحرب في سوريا كجزء من الربيع العربي ، حيث قام الأسد بقمع المتظاهرين اللاعنفيين. أنا لن أقول أن هذا السرد هو في حد ذاته غير صحيح في الواقع. لكن ما سأقوله هو أنني أعرف حقيقة ، مع يقين بنسبة 100٪ ، أن الولايات المتحدة كانت تخطط بالفعل لإسقاط الأسد قبل سنوات عديدة من الربيع العربي ، وأن الأسد كان على دراية كبيرة بذلك. وبالتالي ، لا يتم تضمين السرد من دمشق أبدا”،لأنه جزء من الدعاية الغربية لاستبعاد وجهات نظر قادة الخصوم.”نشرت كوينسي مقالات وموجزات سياسية تدعو إلى رفع العقوبات الأمريكية عن نظام الأسد ، وهي فكرة أخرى مع عدد قليل من المناصرين في أي مكان في واشنطن ، على الأقل في الوقت الحالي.

وقالت نور نحاس ، وهي ناشطة وباحثة في شؤون المغتربين السوريين والتي تتخذ من كندا مقراً لها: “أعتقد أن الناس في كوينسي يفهمون حقاً الصراع ويعرفون ما يحدث في سوريا”. “لكنهم يشوهون ما يحدث في سوريا. لهذا السبب أعتقد أنهم خطيرون. هم ليسوا أغبياء. إنهم أناس أذكياء. لكنهم يجدون طريقة لدفع أفكار معينة ، قرارات معينة من شأنها أن تؤذي الشعب السوري.”

ليس من الإنصاف تحديد أي منظمة بالنظر فقط إلى أعضائها الأكثر إثارة للجدل ، أو عن طريق اختيار الأشياء الغريبة التي قالوها أو كتبوها. ولكن بصرف النظر عن عدد قليل من الزملاء غير المقيمين الذين لا يبدو أنهم يتقاضون راتباً ، كان لدى كوينسي ومموليها القليل من الاهتمام بتقديم تعريف واضح لما تسعى المجموعة إلى تحقيقه أو لماذا. خلال محادثة سريعة مع موظف كوينسي للشؤون العامة ، قيل لي أن ترتيب مقابلة مع أي من قيادة المنظمة سيكون “أمراً شاقاً” بسبب تقريري السابق عن تريتا بارسي (وهو مجموعة من الأعمال التي تتضمن مقالة واحدة ، تقرير 2015 لـ Business Insider حول اضطرار NIAC إلى دفع الرسوم القانونية لـحسن ديولسلام). تبع ذلك أسابيع من المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم الرد عليها. كما رفض مايكل زاك ، وهو ضابط مشاة البحرية المتقاعد ورجل الأعمال في مجال البرمجيات والذي ، وفقاً لموقع كوينسي ، تبرع بمبلغ بين 250 و499 ألف دولار أميركي للمنظمة، ويجلس الآن على مجلس إدارتها ، مناقشة أسبابه لدعم المجموعة عندما تم التواصل معه عبر البريد الإلكتروني.

أكدت مؤسسة فورد ، التي تم التواصل معها عبر الهاتف والبريد الإلكتروني ، أنها تبرعت لدعم “عمل كوينسي في الصين” ، لكنها لم ترد على المتابعة التي تسأل لماذا أعطت هذه الأموال إلى كوينسي ، وليس لأي منظمة أخرى للسياسة الخارجية. (تمّ إدراج فورد تحت خانة المستوى 100,000-$249,000 في قائمة المؤيدين الماليين على موقع كوينسي الإلكتروني).

بالرغم من أنّ مؤسسة Giustra الدولية، تتخذ من هولندا مقراً لها ، إلا أنها تصرح أنها تملك أميركياً وكندياً كموظفيها الرئيسيين ، ولم يتم الوصول إلى أي منهما عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني. تمّ تحديد Giustra في القائمة بين $100,000 و $249,000، في موقع كوينسي .

استجوبني ممثل معهد تشارلز كوخ ، الذي تبرع بعشرات الملايين من الدولارات في السنوات الأخيرة لدعم البرامج المؤيدة لضبط النفس في مجموعة من الجامعات ومراكز الفكر الأمريكية ، مرتين عبر الهاتف حول أسباب تركيزي على ما يبدو تبرعاً واحداً بقيمة 500,000 دولار ، والذي اعتبره أمر بسيط إلى حد ما في السياق الأوسع لعطاءات الملياردير التحرري. (إنها ضئيلة مقارنة، على سبيل المثال ، بمبلغ 3.7 مليون دولار الذي قدمته مؤسسة كوخ للبرنامج الذي شارك في إدارته ستيفن والت التابع لشركة كوينسي في جامعة هارفارد). أرسلوا في نهاية المطاف بيانا مقتضباً: “يستثمر معهد تشارلز كوخ في مجموعة متنوعة من المنظمات غير الحزبية بهدف توسيع سوق الأفكار حول السياسة الخارجية. جنباً إلى جنب مع العشرات من الاستثمارات الأخرى ، استثمرنا في كوينسي للمساعدة في تعزيز خطاب أوسع حول مستقبل الاستراتيجية الأمريكية الكبرى. نحن ندعم تقريباً كل مؤسسة فكرية رئيسية تقوم بعمل في هذا المجال.”

لم تستجب مؤسسة Open Society Foundation ، لمزيد من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات بعد مناقشة تمهيدية قصيرة مع متحدث رسمي.

قدم ممول واحد فقط لكوينسي ، وهو رجل أعمال في مجال الصناعات الاستخراجية مقره نيويورك يدعى براين هينشكليف ، رداً جوهرياً على الاستفسارات. وقال هينشكليف: لا أتبرع لأي أسباب سياسية أو إلى أي مؤسسات فكرية أخرى. أخبرني أنه كان معجباً منذ فترة طويلة بكتابة أندرو باسيفيتش ويبدو قلقاً بجدية بشأن التكاليف المحتملة لتجاوز السياسة الخارجية الأمريكية. وقد أعطى ما بين 50,000 و 99,000 دولار، بحسب موقع كوينسي. وأوضح قائلاً: “إن قوة المجمع الصناعي العسكري ، جنباً إلى جنب مع فكرة أننا بحاجة إلى الاستمرار في أن نكون شرطي العالم هو وضع غير متوازن للغاية ، وهو وضع مكلف للغاية”.

وفي غياب إجابات واضحة من الجهات المانحة نفسها ، وفي ضوء استعداد المنظمة نفسها لملاحقة مؤسسات الفكر والرأي الأخرى بسبب فسادها المزعوم ، من المغري الإشارة إلى الجوانب المحتملة للمرتزقة في عمل المجموعة. اشترى الملياردير الليبرالي والمقرب السابق من بيل كلينتون رون بوركل ، وهو مانح لكوينسي في المستوى 100,000-$249,000 ، حصة 12٪ في Xinhua Finance Media في 2007 ، وهي شركة تهدف إلى الإعلان الرقمي الذي يستهدف أغنى المستهلكين في الصين. يملك فرانك جيوسترا ، ممول التعدين والمدير التنفيذي للترفيه الذي ساعد في إطلاق فانكوفر كموقع للتصوير ، محفظة عالمية معقدة ومتنوعة. في عام 2005 ، أحضر جيوسترا بيل كلينتون إلى اجتماع مع الديكتاتور الكازاخستاني نور سلطان نازرباييف ، وبعد ذلك حصلت إحدى شركات جيوسترا على حقوق تعدين اليورانيوم داخل البلاد. وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز ، تبرع جيوسترا بأكثر من 30 مليون دولار لمؤسسة كلينتون بعد وقت قصير من الرحلة. في عام 2018 ، استحوذت شركة Lithium X ، وهي شركة طاقة تأسست من قبل مجموعة Fiore التي تتخذ من فانكوفر مقرا لها ، من قبل NextView Capital ، وهي شركة استثمارية مقرها في هونغ كونغ وشنغهاي. براين برياس براغا ، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Lithium X ، هو نائب رئيس مؤسسة Giustra الدولية.

من جانبه ، يتمتع تشارلز كوخ بمصالح تجارية كبيرة في الصين ، مع شبكة صناعية تمتد إلى عمق الاقتصاد الصيني. تمتلك شركة molex LLC المملوكة لشركة كوخ، وهي شركة مصنعة للإلكترونيات ، مكونات لمنتجات Huawei ولديها منشأة إنتاج كبيرة في تشنغدو. أعلنت شركة Invista التابعة لشركة كوخ عن استثمار بقيمة 1 مليار دولار في مصنع جديد في الصين في عام 2019 ؛ في عام 2017 ، اشترت Koch Industries 1.3 مليون دولار في الأسهم لشركة SINA ، وهي شركة اتصالات والشركة الأم لموقع weibo الصيني للتواصل الاجتماعي.

هناك تضارب محتمل في المصالح حتى من أصغر الجهات المانحة. وفقاً لـ 990s ، تبرع أمير هاندجاني ، وهو زميل غير مقيم في كوينسي ، بمبلغ 25,000 دولار لصندوق الخير الاجتماعي ، ثم الراعي المالي لشركة كوينسي ، في 2019. اعتباراً من عام 2019 ، كانت شركة هاندجاني ، PG International Commodity Trading Services ، الوسيط الحصري للعملاق الزراعي كارجيل داخل إيران ، مما يجعله الشخص الرئيسي لواحدة من المناطق الوحيدة في التجارة الأمريكية الإيرانية المسموح بها بموجب القانون الأمريكي. بين عامي 2016 و 2019 ، تبرع هاندجاني بمبلغ 500,000 دولار إلى المجلس الأطلسي ، تم تخصيص بعض منها خصيصاً لمبادرة مستقبل إيران التابعة لمركز الأبحاث ، وفقاً لمتحدث باسم المجلس ، الذي أكد أن هاندجاني عضو حالياً في مجلس إدارة مركز الأبحاث. إنّ وجه هذا البرنامج بالذات هو باربرا سلافين ، المناصرة الرئيسية للنظام الإيراني في المشهد الفكري في واشنطن خلال معظم العقدين الماضيين.

لفترة من الوقت ، كان هاندجاني مستشاراً لحاكم رأس الخيمة الموالي نسبياً لإيران، إحدى الإمارات العربية المتحدة ومركزاً إيرانياً أحياناً لغسل الأموال، وكان أول موظف على الإطلاق في شركة النفط الحكومية في الإمارة. خلال الرحلات إلى واشنطن في منتصف عام 2010 ، وهو الوقت الذي كان يعيش فيه على ما يبدو في دبي ، كان هاندجاني يقدم نفسه على أنه “تاجر سلع” ، ويتابع أمور الشباب الإيراني الأمريكي في المشهد السياسي في العاصمة. وأشار أحد الموظفين في مؤسسة بحثية مقرها واشنطن إلى Tablet، متذكراً اجتماع مع هاندجاني:” طوال الوقت كان يحاول الحصول بسلاسة على معلومات مني عن أشخاص آخرين”. “معلومات غريبة حقاً ، عن الحياة الجنسية للناس وحياتهم الشخصية.”وقد تم تعيين هاندجاني في دعاوى قضائية منفصلة ، واحدة في لندن وواحدة في الولايات المتحدة ، كما يزعم تقديم المشورة لحاكم الإمارة في الجهود الرامية إلى ملاحقة المعارضين من السياسيين ورجال الأعمال. في الشرق الأوسط ، دخل هاندجاني في أعمال تجارية مع أنظمة على جانبي الخليج الفارسي ، بينما في واشنطن ، قدم التمويل لمراكز الفكر للمساعدة في تطوير السياسات التي من شأنها أن تجعل أنشطته التجارية تبدو بعيدة النظر وربما تقدمية ، بدلاً من أن تبدو متعطشة. في المجلس الأطلسي ، تم إدراج هاندجاني مرة واحدة كزميل غير مقيم كبير ، وهو لقب شبه أكاديمي انخفض في 2018 لأسباب لم يفسرها المجلس بوضوح، على الرغم من أنه لا يزال يجلس في مجلس إدارة المنظمة. كانت كوينسي سعيدة باستعادته للقبه القديم.

ويمكن لكوش وجيوسترا وبوركل وهاندجاني أن يحصلوا جميعاً على ضربات محتملة من المواجهة الأمريكية الكبرى مع الصين أو إيران ، وبالتالي قد يستفيدون شخصياً من سياسات كوينسي، وهي بالضبط أنواع تضارب المصالح التي هاجمت كوينسي منظمات السياسة الخارجية الأخرى من أجلها. على سبيل المثال ، في يونيو 2020 ، نشر إيلي كليفتون مقالاً يتهم خمس مؤسسات فكرية في واشنطن بالفشل في الإعلان بشكل كاف عن حقيقة أنهم تلقوا أموالاً من بعثة دبلوماسية تايوانية. “لم يكشف أي من الباحثين عن تضارب المصالح المحتمل بين التمويل التايواني والدعوة إلى مزيد من الضمانات الأمنية والتجارة مع تايوان” ، كتب كليفتون في مقال شارك في نشره Responsible Statecraft و The American Prospect ، والذي لم يكشف عن أن صاحب عمل كليفتون يأخذ المال من رجل صناعي استثمر بعمق في الصين.

وفي حالة كوخ ، فإن التبرعات المقدمة إلى كوينسي تنسجم أيضاً مع إعادة تقييم على المدى الطويل لدوره في النظام السياسي الأمريكي الناجم عن التدقيق من قبل مراكز الفكر اليسارية والصحفيين والسياسيين الذين حولوه إلى العدو العام للحزب الديمقراطي في أوائل عام 2010. ولكن مع إعادة تنظيم السياسة الأمريكية ، ومع تحول الانخراط مع التيار الرئيسي للحزب الجمهوري إلى سمعة النخبة المحتملة ، فإن كوخ يقلب العديد من تحالفاته المحافظة السابقة.

في عام 2015 ، أطلقت مؤسسة سوروس وكوخ الخيرية حملة من الحزبين تهدف إلى خفض عدد السجناء في أمريكا إلى النصف. بين عامي 2016 و 2018 ، قدم كوخ 2.5 مليون دولار في التمويل لمؤسسة ديلي كولر نيوز ، وهو ما يمثل 35 ٪ من ميزانية المؤسسة غير الربحية للموقع الإخباري اليميني الذي شارك في تأسيسه تاكر كارلسون خلال تلك السنوات الثلاث. في 2019 توقف التمويل ، والذي من المفترض أن يكون سببه دعوة كارلسون الصريحة لتقييد الهجرة ، والتي يعارضها كوخ. في ذلك العام ، ذهبت أموال كوخ للمساعدة في إطلاق كوينسي ، وهي منظمة شارك في تأسيسها كليفتون، الذي حقق في التأثير المحتمل لـكوخ على تراجع العمل والتنظيم البيئي في وقت سابق من حياته المهنية. وأوضح أحد الناشطين المحافظين المخضرمين: “كوخ يعمل من أجل التكنولوجيا المتطورة”. “ولا يمكنك أن تكون محافظاً وفي نفس الوقت تعمل التكنولوجيا المتطورة الآن.”

في الوقت الحالي ، قد تكون كوينسي ، كما قال صموئيل موين ، “فرقة ناشئة من النقاد.”لكن كوخ وسوروس وروكفلر ليسوا علامات تجارية مضادة للمؤسسة بالضبط، فهم يحددون المؤسسة الأمريكية ربما، بالإضافة إلى أي أسماء ثلاثة أخرى يمكن للمرء التفكير فيها. إنّ جوانب جدول أعمال كوينسي يمضي قدماً: قد تغادر الولايات المتحدة أفغانستان أخيراً ، وتكتسب المفاوضات حول إحياء الاتفاق الإيراني زخماً. عندما تحتاج إدارة بايدن إلى تسويق القرارات التي اتخذتها بالفعل على أنها ذروة ضبط النفس وذروة الحكم الرصين ، وتريد أن تبدو وكأنها تحظى بدعم كل من اليسار الناشط واليمين الواقعي، فإنها ستعرف بمن تتصل.