تبادل إطلاق نار بين طاجيكستان وقرغيزستان على الحدود المتنازع عليها

محمد الفلاح - الخميس 29 أبريل 2021

قتل شخص على الأقل وأصيب 19 آخرون إثر اشتباكات اندلعت الخميس بين جيشي قرغيزستان وطاجيكستان في منطقة متنازع عليها.



ووفق وكالة "فرانس برس"، فإن قرغيزستان وطاجيكستان تبادلا إطلاق النار في وقت سابق اليوم الخميس، في منطقة متنازع عليها من حدود الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى.

وقالت وزارة الصحة في قرغيزستان في بيان إن 17 شخصا أصيبوا في الاشتباكات، وقتل شخص واحد.

فيما ذكرت اللجنة الأمنية في طاجيكستان إن اثنين من مواطنيها أصيبا أحدهما في حالة خطيرة.

وتتنازع الدولتان على منطقة تعد جزءًا من وادي فرغانة الخصب، وهي خليط من القرى القرغيزية والطاجيكية والأوزبكية.