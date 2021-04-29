وزارة الدفاع تطلق رواتب منتسبيها الموطنة لشهر نيسان

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، إطلاق رواتب منتسبيها الموطنة لشهر نيسان.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبمتابعة دقيقة وإشراف مستمر من قبل وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، والأمين العام للوزارة، ومن خلال المديرية العامة للموازنة والبرامج، تم إطلاق رواتب الضباط والمراتب والموظفين التابعين إلى قيادة عمليات غرب نينوى والفرق (الأولى- الخامسة عشرة - السادسة عشرة - العشرون) "، داعية منتسبيها "إلى التوجه للمصارف لغرض استلام رواتبهم لشهر نيسان 2021 ".



واكدت الوزارة بأنها "مستمرة بإجراءات عملية توطين رواتب منتسبيها، أما الفرق المتبقية والمقر العام سيكون توطينها تباعاً".

