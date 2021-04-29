الشرطة الاتحادية تنفذ عمليات تفتيش في منطقتي الشعلة والعلاف ببغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، تنفيذ عمليات تفتيش في منطقتي الشعلة والعلاف بالعاصمة بغداد.



القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية نفذت، عملية تفتيش في منطقة "الشعلة "شمال غرب بغداد، تم العثور خلالها على 2بندقية كلاشنكوف، و3مخازن بندقية،و241 إطلاقة بندقية،بالإضافة الى مسدس مع مخزن مسدس، و8 إطلاقة".



واضاف البيان ان " قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش في منطقة "العلاف" ببغداد عثر خلالها على بندقية صيد، وتم ضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً".