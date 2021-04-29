قريبًا.. رئيس الحكومة الليبية يزور إيطاليا بهدف دعم التعاون الاقتصادي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت مجلة “فورميكي” الإيطالية هن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة العاصمة الإيطالية روما في الأسابيع المقبلة، بمجرد انتهاء شهر رمضان دون تحديد موعد نهائي.

وجاء الإعلان عن الاجتماع الجديد بين إيطاليا و ليبيا عبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال الحديث أمام مجلس النواب الإيطالي.

وذكرت المجلة الإيطالية أنه خلال الزيارة المخططة تنوي الحكومة الإيطالية عقد منتدى أعمال من أجل زيادة الفرص الإيطالية في التعاون الاقتصادي.

وبدأت ليبيا تحت قيادة حكومة الدبيبة مسار معقد لتحقيق الاستقرار بعد عقد من الأزمات والحروب، فيما تحتاج طرابلس، التي تحصل في هذه العملية على مساعدة مباشرة من الأمم المتحدة لكي تبدأ من جديد، إلى إعادة إطلاق مجالها الاقتصادي قبل كل شيء.

وأشارت المجلة الإيطالية إلى أن الشركات الإيطالية نشطة، فيما تساعد فكرة الخارجية الإيطالية لإنشاء نظام حوار مؤسسي، الشركات من إيطاليا إلى ليبيا للعمل، وستكون وسيلة لدعم التنمية والاستقرار في البلاد.

