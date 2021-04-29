شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الموافقة على بعض مواده بمجلس الشيوخ.. 10 أهداف لقانون نقابة المهندسين الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 مايو، والمزمع خلاله استكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.

وفى هذا الصدد، نستعرض أهداف نقابة المهندسين التي تعمل علي تحقيقها في ضوء المادة الثانية، حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ فى جلساته السابقة:

1- الارتقاء بالمستوي العلمي والمهني للمهندسين وحمايتهم والحفاظ علي حقوقهم وكذا الحفاظ علي كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.

2- تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق ، واقتراح الحلول المناسبة لها ، والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطن.

3- تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة، والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا.

4- الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية، والمشروعات الصناعية والهندسية.

5- المساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه، وتفى بمتطلباته.

6- العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية، وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج؛ وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته، وتخفيض تكاليفه.

7- التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية ، وعلى الأخص في البلاد العربية والأفريقية والآسيوية ، وتوثيق الروابط بينها ، وتبادل المعلومات والخبرات ، ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك ، وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج ، والعمل على عقدها بالبلاد وذلك كله وفقا لمقتضيات الأمن القومي .

8- تيسير الإسكان للمهندسين وبناء وحدات سكنية بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص ، وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

9- العمل على نشر الوعي الهندسي ، وتنظيم الإشراف على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية.

10- العمل على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والعملي للمهندسين لتحقيق أعلى جودة الأداء المهندسين والمنتج الهندسي ، ليتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة ، ويتم تحقيق تلك الأهداف وفقا للقانون والنظام الداخلي للنقابة من خلال مراكز للدراسات الهندسية بأنواعها والتنمية المهنية المستدامة.