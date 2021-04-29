شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أقباط مصر بعيد القيامة المجيد، متمنيا أن يعيده الله عليهم بالخير والسعادة.

وأكد تيسير مطر، أن الوحدة الوطنية هى صمام الأمان لاستقرار مصر، كما أن مبادئ المواطنة بين جميع المصريين على أرض الكنانة تمثل حصن الأمان لمصر وشعبها.

وقال تيسير مطر، إن "حلول عيد القيامة المجيد ونحن فى شهر رمضان المعظم، يؤكد رسالة المحبة والتعايش المشترك بين الشعب المصرى".

كما هنأ النائب محمد تيسير مطر أمين عام الحزب وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أقباط مصر بعيد القيامة المجيد.