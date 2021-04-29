شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 232 رحلة جوية لنقل أكثر من 23856 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، 232 رحلة جوية إلى عدة وجهات ينقل خلالها أكثر من 19 ألف راكب ما بين سفر ووصول، حيث يستقبل المطار اليوم 114 رحلة على متنهم 13536 راكبا، فى حين يغادر المطار على مدار اليوم 118 رحلة على متنهم 10320 راكبا.

وحسب المصادر فإن وجهات السفر تشمل "نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، ميونخ، موسكو، أثينا، روما، البحرين، تونس، جوهانسبرج، اسطنبول، بوخارست، الدوحة، امستردام، دمشق، أكرا، البحرين، جدة، المدينة، مسقط، إنجمينا، أديس أبابا، دمشق، نيروبى، لاجوس، بغداد، بيروت، عنتيبى، دبى، الشارقة أبوظبى، الخرطوم، عدن، رأس الخيمة، تونس".

فى حين ستكون وجهات رحلات الوصول "نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، موسكو، امستردام، فيينا، دبى، البحرين، أبوظبى، اسطنبول، أديس أبابا، أثينا، لاجوس، أكرا، دبى، الشارقة، سيئون، بيروت، أبوظبى، عدن، الخرطوم، بيروت".

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.