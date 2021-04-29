36 مليار جنيه دعم السلع التموينية فى الموازنة الجديدة.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - يقدر دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 21/22، بنحو 87 مليار و22 مليون جنيه، مقابل 84 مليار و487 مليون جنيه بموازنة 20/21 بزيادة قدرها 2 مليار و735 مليون جنيه بنسبة زيادة 3.2%

وكشف البيان المالى المقدم من وزير المالية لمجلس النواب حول مشروع الموازنة دعم رغيف الخبز يبلغ نحو 44 مليار و884 مليون جنيه ودعم دقيق المستودعات بـ 2 مليار و558 مليون جنيه ودعم سلع البطاقة التموينية 36 مليار و600 مليون جنيه ويستفيد منه 63 مليون و500 ألف مواطن.

وتم تقدير دعم السلع التموينية وفقا لعدد من الاعتبارات منها:

كميات القمح المطلوب توفيرها نحو 8 ملايين و610 ألف طن قمح، منها 5 ملايين و511 ألف طن قمح مستورد، و3 ملايين و500 ألف طن قمح محلى، ويخصص منها 7 ملايين و960 ألف طن قمح لتوفير 89 مليار رغيف، بالإضافة إلى 651 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

يبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات 71 مليون فرد منهم 7 .66 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا و 3 .4 مليون فرد مستفيدين من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كجم دقيق للمواطن شهريا، وأعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63 مليون فرد.