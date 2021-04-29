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دولة الإمارات تقدم 58479 جرعة من لقاح كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم 58479 جرعة من لقاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 29 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الاماراتية تقديم 58,479 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 10,466,261 جرعة و معدل توزيع اللقاح 105.82 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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