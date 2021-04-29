تقرير يكشف بالارقام أن الذهب يتحول للخسارة مع تقدم الدولار

محمد الفلاح - الخميس 29 أبريل 2021

قلبت أسعار الذهب مسارها لتتراجع اليوم الخميس، إذ صعد الدولار، فيما تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لاستقاء المزيد من المؤشرات، بعد تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي توقعات اقتصادية أكثر إشراقاً رغم إبقائه على موقف سياسته المائل للتيسير.



وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1780.10 دولار للأونصة، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1780.50 دولار للأونصة.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتالز فوكاس "حقيقة أن مجلس الاحتياطي الاتحادي متفائل حيال التعافي الاقتصادي تعني أن الذهب ستواجهه صعوبة في العودة للارتفاع على الفور، في الولايات المتحدة، يعني الزخم الاقتصادي أيضاً أن عوائد السندات ستميل للزيادة، وهو ما سيبقي الذهب تحت ضغط".

وأغلقت أسعار النفط على زيادة أمس الأربعاء، بعد أن قرر الاتحادي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى منخفض وقال إنه من السابق لأوانه التفكير في التراجع عن دعمه الطارئ.

كما كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة لحزمة شاملة بقيمة 1.8 تريليون دولار للأسر والتعليم، والتي كشف عنها في أول خطاباته بالكونغرس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 2948.43 دولار للأونصة، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1962.50 دولار يوم الثلاثاء، واستقر البلاتين عند 1219.01 دولار، وربحت الفضة 0.8% لتسجل 26.37 دولار للأونصة.