مجموعة موديرنا ستوظف استثمارات لإنتاج 3 مليارات جرعة من لقاح كورونا في 2022

محمد الفلاح - الخميس 29 أبريل 2021

أعلنت مجموعة "موديرنا" الأمريكية اليوم الخميس، نيتها الاستثمار في خطوط إنتاجها لتتمكن من إنتاج 3 مليارات جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا في العام 2022.



وهذه المجموعة للتكنولوجيا الحيوية التي طورت لقاحاً يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال مثل فايزر/بايونتيك، رفعت أيضاً توقعاتها لعام 2021 وتأمل الآن أن تكون قادرة على توفير ما بين 800 مليون ومليار جرعة هذا العام، كما أوضحت في بيان.