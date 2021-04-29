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مجموعة موديرنا ستوظف استثمارات لإنتاج 3 مليارات جرعة من لقاح كورونا في 2022

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 29 أبريل 2021

أعلنت مجموعة "موديرنا" الأمريكية اليوم الخميس، نيتها الاستثمار في خطوط إنتاجها لتتمكن من إنتاج 3 مليارات جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا في العام 2022.

 

وهذه المجموعة للتكنولوجيا الحيوية التي طورت لقاحاً يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال مثل فايزر/بايونتيك، رفعت أيضاً توقعاتها لعام 2021 وتأمل الآن أن تكون قادرة على توفير ما بين 800 مليون ومليار جرعة هذا العام، كما أوضحت في بيان.

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MO Nasa

MO Nasa

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