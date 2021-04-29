وكيل وزارة الخارجية الهندية: الإمارات وروسيا عرضتا إمدادنا بعقار فافيبيرافير لعلاج كورونا

محمد الفلاح - الخميس 29 أبريل 2021

أكد وكيل وزارة الخارجية الهندية هارش فاردهان شرينغلا اليوم الخميس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا ودولاً أخرى عرضوا تقديم إمدادات من عقار فافيبيرافير لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الهند التي تشهد مؤخراً تسجيل أعداد إصابات قياسية هي الأعلى عالمياً.



وأضاف وكيل وزارة الخارجية الهندية - خلال مؤتمر صحافي اليوم - أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من لقاح ريمديسيفير.

وشدد على أن الهند جعلت الأولوية لواردات الأكسجين، مضيفا أن 40 دولة تعهدت بتقديم المساندة لبلاده.

وأضاف هارش فاردهان شرينغلا: "نتحدث عن ما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين ستأتي من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم".