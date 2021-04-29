وزير العمل ورئيس مؤسسة الشهداء يبحثان خمس آليات تخص ذوي الشهداء

وقال المكتب الإعلامي لمؤسسة الشهداء في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "رئيس المؤسسة عبد الآله النائلي زار اليوم، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث كان باستقباله الوزير عادل الركابي"، مبيناً انه "تم عقد اجتماع تنسيقي مشترك لمناقشة مجريات العمل الخاصة بخدمة ذوي الشهداء وآليات تنفيذ فقرات قانون المؤسسة المشتركة مع الوزارة".واضاف ان "من اهم هذه الفقرات تنقلات ذوي الشهداء من منتسبي الوزارة بين تشكيلاتها وخارجها، واعطاء الاولوية لذوي الشهداء بالقروض الميسرة والمشاريع الصغيرة، و اشراكهم بالورش المهنية، فضلاً عن قضية الجمع بين الراتبين لذوي الشهداء، ومنحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

واكد النائلي خلال الاجتماع أن "مؤسسة الشهداء ترعى شريحة كبيرة من المجتمع، وهي مطالبة بمتابعة استحصال حقوقهم التي لاتفي ولو بالشيء القليل امام معاناتهم وتضحياتهم".



من جانبه ابدى الركابي "استعداد وزارته للتعاون مع مؤسسة الشهداء في المجالات كافة"، مشيراً الى إن "الوزارة لديها اطلاع وقاعدة بيانات عن أوضاع الاسر ذات الدخل المحدود والتي تحتاج الى المساعدة والدعم الاستثنائي من قبل الجهات المعنية في المحافظات كافة".