محافظ البنك المركزي العراقي يجتمع بمجلس الذهب العالمي

وقال المكتب الاعلامي للبنك المركزي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاجتماع تناول عددا من القضايا كان أبرزها ملفات الدعم الفني والتدريب، إضافة إلى مناقشة الزيادة الحاصلة في الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي التي تحققت بعد تطبيق الاصلاحات الاخيرة في عمل هذا البنك والقطاع المصرفي".وبحسب البيان، قدم مجلس الذهب العالمي كامل الدعم للبنك المركزي بحال رغبته بزيادة حصة الذهب للعراق.

يذكر ان البنك المركزي العراقي يحتل المرتبة الخامسة عربيا و ٣٨ عالميا من حيث حجم احتياطي الذهب.