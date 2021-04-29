تطور جديد في ملف تجديد عقد سيرجيو راموس

وبحسب صحيفة "ABC" الإسبانية، فإن راموس صاحب الـ35 عامًا، وافق على خفض راتبه، لكنه يريد عقدًا لمدة عامين.

وكان ريال مدريد قد عرض على راموس التجديد لمدة عام مع خيار عام آخر، وهي الطريقة التي يتبعها النادي مع اللاعبين الذين يتخطى عمرهم حاجز الـ30 عاما.



وأضافت الصحيفة، ان "دائرة المقربين من راموس تنصحه بالبقاء في ريال مدريد في الوقت الحالي، لكنه لا يوجد أي قرار نهائي بشأن مستقبله، وكل شيء يعتمد على النقاش مع فلورينتينو بيريز رئيس النادي لحسم هذا الملف".

وفي سياق منفصل، يواصل راموس تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا، ويسعى للتواجد مع الفريق لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في لندن بإياب نصف نهائي دوري الأبطال.

