روحاني يقيل مستشاره على خلفية التسريب الصوتي لظريف

هذا وكان الرئيس الإيراني، قد كلف وزير الاستخبارات والأمن في حكومته، محمود علوي، بالتحقيق في كيفية نشر وتسريب المقابلة التي أجراها سعيد ليلاز المحلل السياسي والاقتصادي، مع وزير الخارجية، جواد ظريف.وقالت وسائل إعلام إيرانية إن: «الرئيس روحاني أمر وزير الاستخبارات والأمن، محمود علوي، بضرورة التحقيق في كيفية نشر وتسريب شريط مقابلة ظريف، المثيرة للجدل، والتي تحدّث فيها عن مواضيع مختلفة».

وذكر موقع ألف نيوز ، أن روحاني، طالب وزير الاستخبارات بالتحقيق العاجل في مسألة تسريب مقابلة ظريف السرية، إلى وسائل إعلام أجنبية ومعالجة القضية.

وأضاف، يتوقع الاستفادة من آراء ونظريات المفكرين والخبراء، وكذلك تعاون الهيئات التنفيذية لتقديم مقترحات وتقارير وخطط شاملة واستراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك المحلية والدولية، بما يتوافق مع السياسات العامة للنظام.



وشغل حسام الدين آشنا منصب مدير مرکز الدراسات الاستراتيجية لمدة 7 سنوات، وتتهمه القوى السياسية المتشددة بتسريب مقابلة ظريف.