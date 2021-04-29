"التفكير خارج الصندوق" تحت أعين المخابرات الألمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضعت هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" أعضاء في حركة "التفكير خارج الصندوق" تحت رقابتها على خلفية شبهات بـ"التطرف".

وقال رئيس الهيئة، توماس هالدنفانج، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية الخميس: "وباء كورونا أدى إلى تطورات جديدة وخطيرة، مثلما نرى في الاحتجاجات ضد الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة الألمانية لمواجهة الوباء".

وأوضح أن الهيئة بصفتها نظام الإنذار المبكر قامت برصد هذا التطور بعناية "ولاحظت تطرف بعض الجهات الفاعلة"، وأشار إلى أنه "تم تكثيف عمل حماية الدستور بالأمر بطريقة ما، ومن هنا أصبحت المراقبة ضرورية".

واستدرك قائلا: "إننا لسنا مهتمين بالموقف النقدي للمحتجين تجاه الإجراءات الحكومية، وإنما مهتمون بالهجوم على الديمقراطية".

وكانت وزارة الداخلية الألمانية ذكرت في وقت سابق أن هيئة حماية الدستور تراقب أطرافا فاعلة وأجزاء من حركة "التفكير خارج الصندوق" المناهضة لإجراءات كورونا على مستوى ألمانيا باستخدام وسائل استخباراتية، وأن السبب وراء ذلك هو قيامهم "بنزع شرعية الدولة".

غير أن حركة "التفكير خارج الصندوق" تشتكي من معاملتها على نحو غير عادل.

وقالت في بيان الخميس: "ينتمي الديمقراطيون السلميون التابعون للحركة إلى الوسط البرجوازي للمجتمع التي يُفترض أنه يهدد الإرادة السياسية للحكومة الألمانية... إننا لسنا متطرفين يمينيين أو يساريين ولا مجرمين ولا إرهابيين".

لكن صحيفة تاجس شبيجل الألمانية التي وصفت خطوة مراقبة الحركة بـ"المتأخرة"، قالت إن الترويج لنظريات المؤامرة في أزمة كورونا ومظاهرات عنيفة في مناطق متفرقة منها محاولة اقتحام البرلمان في برلين الصيف الماضي، مهدت لهذه الخطوة.

وأمس، كشفت الشرطة الألمانية عن وضع منكري "كورونا" من أوساط اليمين المتطرف قائمة "اغتيالات" تشمل نحو 350 نائبا بالبرلمان وافقوا قبل أيام على تشديد قيود الحماية من العدوى وفرض حظر تجول ليلي.

ويظهر الحادث الذي وقع مساء الاثنين الماضي، في بلدة شمالكالدن الصغيرة في ولاية تورنغن "وسط" أن العنف آخذ في الازدياد، إذ تعرض ضباط شرطة للهجوم من مجموعة من منكري كورونا، وأصيب ضابطان بجروح.

ووفق الصحيفة، فإن أجزاء من المشهد الرافض لإجراءات كورونا تتجه للتطرف، ويخشى مسؤولون أن يصل الأمر إلى حد الإرهاب.

وفي أكتوبر/تشرين الثاني 2020، ألقى مجموعة من منكري كورونا زجاجات حارقة على مقر معهد روبرت كوخ المعني برصد الرصد الوبائي في البلاد.