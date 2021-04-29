ما هي عملة "شيا" المشفرة؟.. الصين تنقض على بيتكوين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسارع الصين الزمن من أجل طرح أول عملة رقمية مركزية وهي "اليوان الرقمي"، لتكون أول دولة كبيرة تتخذ هذه الخطوة.

ليس هذا فحسب، بل وقررت أيضا أن تقتحم سوق العملات المشفرة يحوز على اهتمام الصينين عبر عملة تدعى "شيا- Chia"".



التحول الكلي في اتجاه الصين من التحفظ على العملات الرقمية إلى إفساح المجال بقوة كبيرة، يقف وراءه الطفرات السعرية التي حققها بيتكوين من 7 آلاف دولار قبل عامين إلى قرابة 65 ألف دولار في الوقت الراهن.

لم تحظر الصين تعدين بيتكوين، ولكنها في الوقت ذاته فتحت المجال لدخول وافد جديد قد يتغلب على العديد من التحديات المرتبطة بيتكوين.

ما هي عملة شيا؟

تستخدم تقنية البلوك تشين ومنصة شيا سعة تخزين محرك الأقراص الثابتة في عملية استخلاص العملة، على عكس بيتكوين التي التي تستهكلك كميات هائلة من طاقة المعالجة والكهرباء أثناء التعدين.

والأقبال الكبير على تعدين عملة شيا خلق طلبا هائلا على الأقرص الصلبة، ونقص المعروض.

هذه العملة الصينية تم تطويرها بواسطة برام كوهين، المعروف بابتكار بروتوكول مشاركة الملفات عبر الإنترنت "BitTorrent" من نظير إلى نظير.

وتتسم عملة شيا بمنهجية مختلفة في طريقة الحصول عليها عن بيتكوين، إذ يسيطر عدد من الكيانات الكبيرة على مراكز البيانات الضخمة المصممة لتعدين الشيا، والتي تقع بالقرب من مصادر غير مكلفة للكهرباء.

وقال فريق شيا في فبراير/ شباط الماضي إن عملته الجديدة ستساعد في حل بعض المشكلات التي يسببها تعدين بيتكوين التقليدي.

مزايا عملة شيا

يستعد المطورون لطرح عملة شيا في الأسواق يوم 3 مايو/ آيار المقبل، وهو المشروع الذي خضع للتطوير لأكثر من 3 سنوات، جمع خلاله الكياه المسؤول عن التطوير نحو 3 ملايين دولار في جولة التمويل الأولي لعام 2018، ومنذ ذلك الحين، جمع في جولتين إضافيتين 28 مليون دولار.

تستخدم العملات المشفرة التقليدية عملية تسمى بـ"إثبات العمل" لمصادقة معاملات شبكة بلوك شين، وفي ظل تناقص المكافآت تدريجيا في ظل تعدين المزيد من العملات الرقمية، يدفعهم هذا للاعتماد على وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات للتعدين بأسرع ما يمكن وبكفاءة.

في حين تعتمد شيا على مفهوم "إثبات الوقت والمكان" باستخدام مساحات التخزين، حيث يجري مستخدمو الشبكة عملية تسمى بـ"زراعة" مساحة غير مستخدمة على محركات الأقراص عن طريق تثبيت برنامج يخزن مجموعة من أرقام التشفير على القرص.

بعد ذلك يفحص مستخدمو شيا الكتل لمعرفة ما هو رقم "هاش" الأقرب لهم والذي يتمم عملية التعدين بنجاح، ثم يتم تمرير النتيجة إلى خادم منفصل، يعرف باسم "تايم لورد".

في ظل هذه التقنية، سيعطي "مزارعو شيا" الأولوية لكل من حجم وسرعة التخزين، أي أن الأولوية ستكون لحجم وسرعة محركات الأقراص الصلبة، خاصة التخزين الخارجي دون أقراص الإقلاع، بهدف زيادة عدد التيرابايت مع الحد الأدنى من استهلاك الطاقة.

طلب كبير على الأقراص الصلبة

تشهد المتاجر في الصين مشتريات متزايدة من الأقراص الصلبة ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة، من أجل زيادة مساحة التخزين أثناء عملية زراعة عملة شيا.

تسبب ذلك في ارتفاع الأسعار ونقص المعروض، وتحديدا محركات الأقراص التي تزيد سعة تخزينها على 8 تيرابايت، بحسب بيانات موقع " manmanbuy" الصيني الذي يتتبع الأسعار التاريخية للمنتجات على منصات التجارة الإلكترونية، فإن سعر محرك أقراض " Western Digital" البالغ سعة تخزينه 12 تيرابايت ارتفع من 2188 يوانا (337 دولارا) في فبراير/ شباط قبل إلى 3499 يوانا (539 دولارا).