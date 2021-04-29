"الدستورية" السورية تبدأ البت في مرشحي الرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، الخميس، البت في طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال المدة القانونية المحددة بـ5 أيام.

وكشف رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا محمد جهاد اللحام، في تصريحات للصحفيين، إنه "بعد استلام صندوق التأييدات الخطية من مجلس الشعب ستقوم المحكمة بدراسة جميع طلبات الترشح والبت بها".

وأضاف أنه "بعد الانتهاء من دراسة طلبات الترشح وفق الشروط الدستورية والقانونية ستعلن المحكمة أسماء المرشحين الذين قررت قبول طلبات ترشحهم".

يأتي ذلك بعد وصول صندوق التأييدات الخطية التي منحها أعضاء مجلس الشعب للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا، حسبما أفادت الوكالة السورية للأنباء.

وانتهت، الأربعاء، عملية الترشيح للانتخابات حيث تقدم 51 مرشحاً بينهم الرئيس بشار الأسد و7 سيدات ومرشح عن معارضة الداخل.

ويشترط في المرشح أن يحصل على 35 صوتاً من أصوات أعضاء مجلس الشعب والذي عددهم 250 عضواً بينهم 167 لحزب البعث و13 نائبا للجبهة الوطنية التقدمية و70 نائبا مستقلا.

وجرى تحديد يوم 26 من شهر مايو/أيار المقبل موعدا لإدلاء السوريين في الخارج بأصواتهم في الانتخابات، في حين سيجري التصويت داخل البلاد يوم 28 من نفس الشهر.