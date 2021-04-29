تركيا تستعد لإغلاقها الأشد صرامة منذ بداية كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تستعد تركيا لبدء إغلاق وطني يستمر لثلاثة أسابيع في وقت لاحق اليوم الخميس، وسيكون هذا الإغلاق هو الأشد صرامة في البلاد منذ ظهور فيروس كورونا بها.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الإجراءات، التي تشمل إغلاق المدارس ومراكز التسوق وتقييد السفر بين المدن، ستبدأ في السابعة من مساء اليوم (1600 بتوقيت جرينتش) وتستمر دون انقطاع حتى الساعة الخامسة من صباح يوم السابع عشر من أيار/مايو.

ورصدت وسائل إعلام محلية توافد الأفراد على محطات الحافلات لمغادرة اسطنبول، أكبر مدن البلاد. وذكرت صحيفة "حرييت" أن طرق الخروج من المدينة تشهد اكتظاظا كبيرا منذ ساعات الصباح الأولى.

كما شهدت مراكز التسوق والمتاجر ازدحاما، حيث هرع الناس لتخزين الطعام، وكذلك المشروبات الكحولية وسط أنباء عن حظر بيعها.

وتجدر الإشارة إلى أن الإغلاق سيمتد ليشمل عطلة عيد الفطر.

وأعادت تركيا في نهاية آذار/مارس فرض قيود بسبب الزيادة السريعة في الإصابات. ووصلت معدلات الإصابة لمستويات قياسية، حيث تم تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة في يوم واحد خلال هذا الشهر.

وتم أمس الإعلان عن تسجيل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة.

وسجلت تركيا، التي يبلغ عدد سكانها 84 مليونا، أكثر من 7ر4 مليون حالة إصابة بكورونا، وأكثر من 39 ألف حالة وفاة.