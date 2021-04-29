شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 58479 جرعة من لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الاماراتية تقديم 58,479 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 10,466,261 جرعة و معدل توزيع اللقاح 105.82 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".