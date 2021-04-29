شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يعتزم استيراد غاز طبيعي من سوريا.. تفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير النفط العراقي، القول إن "البلاد تعتزم استيراد الغاز الطبيعي من سوريا".



وقال دون التطرق لتفاصيل: "هناك اتفاق وشيك مع الجانب السوري لتوريد الغاز السوري إلى العراق".

وكان وزير النفط العراقي يتحدث اليوم في بغداد بعد اجتماع مع نظيره السوري، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".