شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الأيام الـ3 تفشل في كسر جمود مفاوضات السلام القبرصية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف – رويترز

قالت الأمم المتحدة، الخميس، إنه ليست هناك أرضية مشتركة كافية لاستئناف المفاوضات بشأن قبرص المقسمة، بعد أن حاولت قمة دامت ثلاثة أيام كسر الجمود المستمر منذ أربع سنوات في مفاوضات السلام.

وكان دبلوماسيون يحاولون تحقيق انفراجة لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين والذي يزعزع الاستقرار في منطقة شرق المتوسط ويعد مصدراً رئيسياً للتوترات بين اليونان وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقال أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في جنيف: «الحقيقة أنه في نهاية محادثاتنا لم نتوصل إلى أرضية مشتركة كافية تسمح باستئناف مفاوضات رسمية».

وأضاف أن الأمم المتحدة ستقوم بمحاولة جديدة «في عضون شهرين أو ثلاثة أشهر».