19 مليار جنيه مخصصات للضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة فى موازنة 21/22.. تفاصيل

القاهرة - سامية سيد - بلغت الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعي فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 21/22 نحو 19 مليار و248 مليون جنيه، منها 19 مليار جنيه مساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعي، يستفيد منها 3 مليون و600 ألف أسرة ومعاش الطفل ومخصص له 70 مليون جنيه، يستفيد منها 55 ألف أسرة، نحو 178 مليون جنيه إعانات الشؤون الاجتماعية، والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، يستفيد منها 23 ألف أسرة.

وأوضح البيان المالى لمشروع الموازنة المقدم لمجلس النواب، أنه يتم منح مساعدات الضمان الاجتماعي بواقع 323 جنيه شهريا للأسرة المكونة من فرد واحد و360 جنيها للأسرة المكونة من فردين و413 جنيه شهريا للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد و450 جنيه شهريا للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر.

ويستهدف برنامج تكافل الأسر التي تعاني من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى على أن يكون لديها أفراد فى الفئة العمرية حتى 18 سنة، أما برنامج كرامة ويستهدف الفئات التى تعانى من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب مثل كبار السن من سن 65 سنة فأكثر أو من لديه عجز كلى أو إعاقة تمنعه عن العمل ويبلغ معاش تكافل 425 جنيه للأسرة، بالإضافة الى منحة لكل تلميذ فى مراحل التعليم سواء ابتدائي وإعدادي وثانوي من 60 إلى 80 إلى مائة جنيه شهريا بحد اقصى ثلاثة تلاميذ للأسرة الواحدة، بالإضافة إلى زيادة شهرية بحد اقصى 100 جنيه، ويبلغ معاش كرامة 450 جنيه للفرد.