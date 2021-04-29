وزيرا النقل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة القطارات في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شهد كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي في مصر بين كل من الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيريك) وشركة (هيونداي روتيم) الكورية الجنوبية.

وقع عن الجانب المصري الدكتور أحمد فكري عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة (نيريك) وعن الجانب الكوري يونجباي لي الرئيس التنفيذي لشركة (هيونداي روتيم).

وقال وزير النقل في بيان اليوم الخميس، إن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة السكك الحديدية خاصة صناعة الوحدات المتحركة وإنتاجها بجودة عالية محليًا لتوفير قطارات جديدة لخطوط مترو الأنفاق والجر الكهربائي المختلفة خلال السنوات الست القادمة، وذلك بالتعاون مع بعض الشركات المصرية لتوطين هذه الصناعة في مصر.

وأضاف: "لنا الفخر أن نبدأ اليوم أولى خطوات تصنيع حقيقي للوحدات المتحركة للمترو ووسائل الجر الكهربائي بنسبة تصنيع محلي كما وجه رئيس الجمهورية بنسبة توطين للصناعة المحلية تصل إلى 25% في غضون عامين ونسبة 50% من التوطين بعد أربعة أعوام ثم تصل إلى 75% خلال 6 سنوات، كما تضمنت بنود المذكرة خطة الدعم الفني ونقل التكنولوجيا التي سوف تقدمها (هيونداي روتيم) إلى (نيريك)".

وأكد وزير النقل، على أن هذا التوقيع يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر خاصة مع حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بمترو الأنفاق والجر الكهربائي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُتيح توطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليميًا ودولياً، لافتًا إلى أنه عندما تبدأ الشركة في التصنيع ستكون الأولوية إلى التصدير خارج مصر خاصة إلى أفريقيا.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى التعاقد بين (هيونداي) و(سيماف) لتوريد 32 قطارًا مكيفًا جديدًا للخط الثالث للمترو، يشمل التصنيع المحلي بنسبة 25% لـ 10 قطارات منها، مؤكدا الحرص على استمرار التعامل المثمر في مجال تحديث نظم الإشارات للسكك الحديدية (خط نجع حمادي / الأقصر).

وأشار إلى أن تحديث نظم الإشارات بخط الأقصر/ أسوان من الممكن أن يشكل تعاونًا مثمرًا آخر بين الجانبين المصري والكوري الجنوبي، مضيفا أنه سيتم التعاون مع الجانب الكوري في توطين صناعة تحديث نظم إشارات السكك الحديدية في مصر.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -خلال كلمتها- إن توقيع تلك المذكرة يعد خطوة جادة لتوطين صناعة عربات القطارات، وهو ما يمثل خطوة مهمه لتطوير الصناعة المصرية وتطبيقًا مباشرًا لبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي أعلنت عنه الحكومة هذا الأسبوع، موضحة أنها لا تمثل فقط عملية توطين بل تعميق لتلك الصناعة والمرتبطة بنقل تكنولوجيا متقدمة ومع أفضل الشركاء العالميين في هذه الصناعة كثيفة العمالة والتكنولوجيا والتي تحتاج مدخلات إنتاج عديدة تعمل علي تحريك عديد من الصناعات المغذية التي تخلق مزيدًا من فرص العمل.

وأضافت "السعيد"، أن التعاون بين شركتي (هيونداي روتيم) و(نيريك) يمثل تحالفا مهما جدًا يضم ممثلا من الحكومة المصرية ممثلة في صندوق مصر السيادي والهيئة الاقتصادية لقناة السويس مع تحالف من شركات وطنية كبرى من الشركات المصرية، مؤكدة أنها تمثل رسالة مهمة تعبر عن تشجيع الدولة المصرية للقطاع الخاص ومساندته ودعم وجوده بمساحة أكبر في الاقتصاد القومي.

ولفتت إلى إطلاق الحكومة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز على تعميق وتوطين الصناعة وتهيئة البيئة للقطاع الخاص، موضحة أن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا واضحًا وحيًا لتفعيل مكونين رئيسيين من هذا البرنامج.

وأكدت السعيد على أهمية المشروع حيث إن جزءا كبيرا من الواردات كانت ترتبط بهذا القطاع، والمشروع يسهم في توفير موارد كثيرة من النقد الأجنبي، والتي كانت تستخدمها الدولة لاستيراد مكونات هذا القطاع بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية.

ولفتت إلى أن المشروعات الخاصة بالصناعات والصناعات الكبرى تستطيع من خلالها الدول تحقيق قفزات تنموية وتحدث قيمة مضافة، متابعة أن من خلال هذا النوع من المشروعات يمكن النقل إلى أفريقيا، متابعه أن مصر بموقعها الجغرافي المتميز واقتصادها المتنوع وما تم تحقيقه من إنجازات في المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي، فهي مهيئة بكل ما فيها من مقومات وكل عناصر النجاح أن تكون بوابة لنقل تلك الصناعات ونقل هذا النوع من المشروعات إلى الدول الأفريقية.

بدوره، أكد السفير الكوري الجنوبي عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية، وأن التعاون المثمر في قطاع مترو الأنفاق هو تجسيد لتلك العلاقات مشيرًا إلى أن الجانب الكوري الجنوبي سيبذل قصارى جهده لتدعيم هذا التعاون وخاصة في قطاع مترو الأنفاق الذي ينقل ويخدم ملايين المواطنين يوميًا.

وأعرب رئيس شركة (هيونداي روتيم) عن سعادته بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا على أن (هيونداي روتيم) ستبذل كل الجهود للتعاون مع شركة (نيريك) ونقل التجارب والخبرات الكبيرة والتكنولوجيا الحديثة خاصة وأن (هيونداي) لديها خبرات كبيرة في الأسواق العالمية، كما أنها ستتعاون مع هيئة سكك حديد مصر في مجال تحديث نظم الإشارات وتوطين هذه الصناعة في مصر.​