سقوط عنصر إجرامي بحوزته مخدر "الآيس" بـ2.5 مليون في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مكافحة المخدرات من القبض على عنصر إجرامي بحوزته كمية من مخدر "الآيس" بقيمة 2.5 مليون جنيه في الشرقية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومديرية أمن الشرقية نشاط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) تخصص في الاتجار بمخدر الآيس "شابو" متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "شابو" – مبلغ مالي– هاتف محمول).

واعترف المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وتقدر قيمة المضبوطات بـ2.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والمتاجرين بالمواد المخدرة.