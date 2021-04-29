بسعة 22 ألف لتر.. تركيب تنكات أكسجين إضافية بمستشفيي صدر وحميات المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

استقلب مستشفيي الصدر والحميات بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، تنكي أكسجين إضافيين، جرى توريدهما من وزارة الصحة، لمواجهة الزيادة في عدد المصابين بكورونا.

وقال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، في تصريحات له اليوم، إن سعة كل تنك 11 ألف لتر، ليصبح بكل مستشفى 2 تنك أحدهما 6 آلاف والثاني 11 ألف.

وأضاف وكيل الوزارة، أن مستشفى الصدر بها 53 سرير رعاية، منهم 9 تنفس، ومستشفى الحميات بها 24 سرير عناية، وجاري الانتهاء من تطوير المبنى الثاني بسعة 80 سريرًا.

وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال توريد وتركيب تنكات الأكسجين، كما تفقد موقع إنشاء غرفة الأشعة المقطعية، ضمن أعمال تطوير المستشفى، في إطار دعم وزارة الصحة للمنظومة الصحية بالمحافظة.