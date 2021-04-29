بعد 48 ساعة.. رحلة ضبط عصابة وراء سرقة 12 مليون حنيه بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مباحث القاهرة، خلال 48 ساعة في إعادة مبلغ 12 مليون جنيه تم سرقتها من سيارة نقل أموال وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد مسئولي شركات الأمن والحراسة ونقل الأموال، و 2 آخران يعملان بذات الشركة" بأنه عقب توجه إثنين من العاملين "المُبلغين" لفرع إحدى شركات الاتصالات بدائرة القسم مستقلين سيارة تابعة لجهة عملهم – قيادة سائق تابع للشركة - وفور دخول السيارة الفرع لتحصيل مبالغ مالية لاذ قائدها بالفرار وبداخلها مبلغ مالي ما يقرب من 12 مليون جنيه وعثورهم على السيارة - عقب تتبعها بتقنية التتبع- دون قائدها والمبلغ المالي.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، ومن خلال تتبع خط سير هروب الجناة تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "نصف نقل مزودة بصندوق مغلق" وتبين أنها مؤجرة (لسائق، مقيم بمحافظة المنوفية) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (سائق شركة نقل الأموال، وسائق آخر )وتبين اختبائهم بمحافظة المنوفية.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطهم حال تواجدهم داخل قطعة أرض بدائرة قسم شرطة قويسنا.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر سائق شركة نقل الأموال بأنه نظراً لطبيعة عمله بالشركة، وعلمه بتحصيل مبالغ مالية كبيرة، اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها وفي سبيل ذلك اتفق مع المتهمان الآخران على تنفيذ مخططه، وقام أحدهما باستئجار السيارة النقل التي تم استخدامها في ارتكاب الواقعة وكذا استئجار قطعة الأرض التي تم ضبطهم فيها.

تم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم جزء من المسروقات على متطلباتهم الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.