شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 29 أبريل 2021

ما زال العالم يعاني من وباء "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وحصد أرواح أكثر من 3 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 150 مليونا و256 ألفا و528 إصابة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و164 ألفا و571 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 127 مليونا و795 ألفا و449 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سجلت الهند ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونا.

ومع رصد 379257 حالة إصابة جديدة، سجلت الهند رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات بفيروس كورونا بواقع 3645 حالة خلال 24 ساعة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الهند يبلغ حاليا 18.38 مليون والوفيات 204832.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الولايات المتحدة سترسل إلى الهند إمدادات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار لمساعدتها في التصدي لزيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وأضاف أن الإمدادات التي تبدأ في الوصول إلى الهند، الخميس، وتستمر حتى الأسبوع المقبل تشمل ألف أسطوانة أوكسجين و15 مليون كمامة (إن 95) ومليون وحدة لاختبار التشخيص السريع.

وأفاد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة أعادت أيضا توجيه طلبيتها الخاصة من إمدادات تصنيع لقاح أسترازينيكا إلى الهند، مما يتيح لها تصنيع أكثر من 20 مليون جرعة للوقاية من كوفيد-19.

وقال البيت الأبيض "مثلما أرسلت الهند مساعدات للولايات المتحدة عندما كانت المستشفيات عندنا تعاني من الضغط في بداية الجائحة فإن الولايات المتحدة عاقدة العزم على مساعدة الهند وقت شدتها".

أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، أن الوضع الوبائي في تونس خطير جدا وكل مؤشرات الحالة الوبائية في مستوى إنذار مرتفع جدا على غرار عدد الحالات المسجلة يوميا وعدد الحالات التي تم إيواؤها في المستشفيات وأقسام الإنعاش وعدد الوفيات المسجلة يوميا.

ودعت بن علية التونسيين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تم إقرارها والمزيد من الوعي بخطورة الوضع بالنظر للارتفاع الكبير للحالات التي يتم تسجيلها يوميا والوضع العالمي لانتشار الوباء مع تطور انتشار السلالات الجديدة المتحورة.

وكانت تونس سجلت اليوم رقما قياسيا على مستوى إعداد الوفيات جراء الفيروس قد اتخذت إجراءات جديدة في مسعى للحد من الانتشار الفيروسي من بينها إقرار الحجر الصحي الإجباري للوافدين من الخارج.

سجلت مصر 1011 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة، الأربعاء، مقارنة مع 1003 حالات و61 وفاة، الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، في بيان، "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 225528 من ضمنهم 169308 حالات تم شفاؤها، و13219 وفاة".

وزاد عدد الإصابات بالفيروس في مصر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ليتجاوز أمس الثلاثاء حاجز الألف للمرة الأولى منذ الثامن من يناير/كانون الثاني الذي شهد تسجيل 1001 إصابة.

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت يوم الإثنين منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك من إنتاج شركة سينوفاك الصينية للوقاية من فيروس كورونا.

وتلقت مصر حتى الآن شحنات لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا وقالت إنها تستعد لإنتاج ما يصل إلى 80 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محليا.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 12 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج، مضيفة أن عدد الإصابات الخالية من الأعراض، التي لا تصنفها الصين حالات إصابة مؤكدة، انخفض إلى 14 من 17 قبل يوم.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90642، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 3163 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 398185.

كما سجلت البرازيل 79726 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات حتى الآن إلى 14 مليونا و521289.

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 50,061 إصابة مؤكدة و556 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس البلاد 31,976,888، فيما بلغ عدد الوفيات 570,421.