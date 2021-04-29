شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 118 عنصرًا من طالبان في مواجهات مع للأمن الأفغاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل 118 من عناصر حركة طالبان، في عمليات متفرقة لقوات الدفاع والأمن الأفغانية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، أن قوات الدفاع والأمن الأفغاني قتلت 118 من عناصر طالبان في عمليات متفرقة بولايات لغمان وغزني وقندهار وزابل هرات وغور وبالخ وهيلمند وتخار، مضيفة أنها عثرت على 169 عبوة ناسفة بدائية الصنع وضعتها طالبان على الطرق العامة لقتل المدنيين الأبرياء وقوات الأمن.