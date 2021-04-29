شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان ..إجلاء 400 شخص من فندق للحجر بعد إصابة موظف بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جرى اليوم الخميس إجلاء أكثر من 400 شخص من فندق مخصص للحجر الصحي لمراكز حجر أخرى، عقب إصابة موظف بالفندق بفيروس كورونا.

وأفاد مركز السيطرة على الأوبئة المركزي في تايوان بأن هذه أول حالة إصابة بالفيروس لموظف يعمل في فندق مخصص للحجر الصحي.

وقال وزير الصحة شين شيه شونج، الذي يترأس مركز السيطرة على الأوبئة في مؤتمر صحفي إن المريض كان يعاني من السعال وضيق في التنفس منذ 17 أبريل الجاري، وقد زار عيادات محلية ثلاث مرات. وقد تأكد إصابته بالالتهاب الرئوي أمس الأول الثلاثاء في مستشفى، وبعد ذلك ثبتت إصابته بفيروس كورونا اليوم الخميس.