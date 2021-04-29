شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تفجير انتحارية بوسط مدينة كركوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت قوات الأمن العراقية اليوم محاولة تفجير انتحارية استهدفت دائرة أمنية بوسط مدينة كركوك 260 كلم شمال بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن القوات الأمنية تمكنت من قتل إرهابي يرتدي حزامًا ناسفًا, أثناء محاولته الدخول إلى مديرية الأمن الوطني في محافظة كركوك, مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى إصابة اثنين من رجال الأمن بجروح طفيفة نتيجة انفجار الحزام الناسف الذي كان الانتحاري يرتديه.