انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. التربية النيابية توصي بتعليق الدوام الحضوري في المدارس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اظهرت وثيقة صادرة من لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، موجهة الى اللجنة العليا للصحة الوطنية، تطالب بتعليق الداوم الحضوري في المدارس.