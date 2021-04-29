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انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. التربية النيابية توصي بتعليق الدوام الحضوري في المدارس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اظهرت وثيقة صادرة من لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، موجهة الى اللجنة العليا للصحة الوطنية، تطالب بتعليق الداوم الحضوري في المدارس.
وبحسب الوثيقة التي حصلت الخليج 365 على نسخة منها، فقد عللت اللجنة النيابية طلب تعليق الداوم "بظهور حالات اصابة بين الكوادر التعليمية والتدريسية وكذلك الطلاب"، حيث دعت الى "اعادة النظر في موضوع الداوم الحضوري حفاظا على سلامة الجميع".