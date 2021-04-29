بينهم هاربون من التعليم.. أين يدرس مليارديرات الكون؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشتهر بعض الجامعات بانتماء عدد من مليارديرات العالم لصوفوها اثناء دراستهم، فأين كان يدرس أثرياء العالم؟

أظهرت قائمة فوربس لأثرياء العالم الذي يملكون مليار دولار فيما أكثر لعام 2021، أن هناك 2755 ملياردير أغلبهم من خريجي الجامعات.



والمفارقة أن من بينهم أشخاص لم تطأ أقدامهم الجامعة من قبل، وآخرين لم يكتب له استكمال الحصول على شهاداتهم الجامعية.

وتهمين عدة جامعات على تخريج المليارديرات حول العالم، بقيادة الجامعات الأمريكية التي تحجز لها 9 مقاعد ضمن أكثر 10 جامعات تخريجا لكبار أثرياء كوكب الأرض.

ونستعرض في التقرير التالي قائمة جامعات المليارديرات العشرة التي ساهمت في تخريج 195 مليارديرا، بإجمالي صافي ثروات تقدر بـ 1.518 تريليون دولار.

جامعة هارفادر

تأتي جامعة هارفادر الأمريكية على قمة القائمة بتخريج عدد 29 مليارديرا بإجمالي صافي ثروة تقدر بـ 207 مليار دولار.

وتحل جامعة بنسلفانيا الأمريكية في مركز الوصيف من خلال 28 مليارديرا بلغ صافي ثرواتهم 284.8 مليار دولار.

وتقاسمت المركز الثاني جامعة ستانفورد الأمريكية بعدد 28 مليارديرا أيضا، ولكن بصافي ثروات أقل بلغ 124.4 مليار دولار.

جامعة ييل

حلت جامعة ييل الأمريكية في الترتيب الثالث، بعد أن تخرج فيها 21 مليارديرا بصافي ثروة 140.8 مليار دولار.

وتظهر الهند في القائمة بالمركز الرابع من خلال جامعة مومباي التي ساهمت في تخريج 20 مليارديرا، بصافي ثروات 162.8 مليار دولار.

احتلت جامعة كورونيل الامريكية الترتيب الخامس بعدد 18 مليارديرا، وصافي ثروات تبلغ 65.1 مليار دولار.

وجاءت جامعة جنوب كاليفورنيا في المركز السادس، إذ ساهمت في تخريج 15 مليارير إلى عالم البيزنس، بصافي ثروة تقدر بـ 58.5 مليار دولار.

معهد ماساتشوستس

فيما تخرج من معهد ماساتشوستس الأمريكي 14 مليارديرا بصافي ثروة 104 مليار دولار، لتحتل المركز السابع بين قائمة جامعات المليارديرات.

وتأتي جامعة برينستون في الترتيب الثامن عالميا، بعد أن تخرج منها 11 ملياردير بصافي ثروة تبلغ 288.4 مليار دولار.

وتتقاسم هذه المرتبة جامعة كليفورنيا بيركلي، التي تخرج فيها 11 مليارديرات، تقدر ثرواتهم بنحو 82.6 مليار دولار.

ورغم تداعيات جائحة كورونا وما صاحبها من آثار ثقيلة على الاقتصادات، خرج مليارديرات العالم من الوباء بجيوب أكثر انتفاخا.

وحسب قائمة فوربس لأصحاب المليارديرات، فقد زادت ثروات الأغنياء بنحو 63.75% في 2021 إلى 13.1 تريليون دولار، مقارنة بـ 8 تريليونات دولار في العام الماضي.